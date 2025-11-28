Les VPN promettent de dissimuler votre adresse IP, Surfshark essaie désormais de la démultiplier. Avec Multi IP et une version revue de ses IP rotatives, le fournisseur entend balader les régies publicitaires et les courtiers en données. Une approche plus radicale pour la vie privée, qui peut aussi compliquer un peu la navigation au quotidien.
Pour rappel, dans un schéma VPN classique, tout votre trafic passe par un tunnel chiffré et sort sur une seule adresse IP, partagée entre tous vos onglets et toutes vos applications. Votre IP réelle n’est certes plus accessible, mais les plateformes en ligne peuvent toujours tenter de tracer votre activité durant la session à partir de l’IP VPN qui vous a été attribuée. C’est donc pour tenter de brouiller encore les pistes que Surfshark vient de présenter Multi IP et une version remaniée de sa fonction d’IP rotative, deux réglages qui jouent sur la façon dont votre trafic est réparti entre plusieurs adresses visibles par les services en ligne.
Multi IP et IP rotatives, comment Surfshark fragmente vos traces en ligne
Dans le détail, Multi IP permet d’associer une adresse IP VPN distincte à chaque site, service ou session ouverte, même si vous conservez la même localisation générale. En clair, au lieu de concentrer l’ensemble de vos usages derrière un seul point de sortie Surfshark, vos flux sont répartis entre plusieurs adresses, ce qui complique le travail des services qui tentent de recoller les morceaux pour en tirer un profil exploitable. Pour ce faire, le fournisseur s’appuie sur Nexus, son architecture de réseau unifiée, qui relie ses serveurs VPN entre eux et permet cette redistribution dynamique du trafic sans interruption de connexion pour l’utilisateur ou l’utilisatrice.
Concernant l’IP rotative, Surfshark fait évoluer une fonction déjà présente dans Nexus, qui continue de changer automatiquement l’adresse IP de sortie à intervalles réguliers. La version présentée comme « améliorée » fixe désormais la rotation toutes les cinq minutes et l’aligne sur Multi IP, avec les mêmes options de zone (pays, région ou monde).
Un gain de confidentialité réel, au prix d’une navigation plus capricieuse
Sur le papier, ce duo Multi IP et IP rotative s’adresse d’abord aux internautes souhaitant limiter au maximum l’exploitation de leur adresse réseau. Pour celles et ceux qui jonglent entre plusieurs services en parallèle, qui manipulent des données sensibles ou qui cherchent à réduire la portée du profilage publicitaire, le fait de fragmenter l’IP dans le temps et entre les sites, y compris lorsqu’elle est rattachée à un VPN et peut servir d’identifiant temporaire, permet justement d’affaiblir la portée du suivi.
Mais il y a un mais. Le revers de la médaille, que Surfshark assume d’ailleurs parfaitement, tient aux réactions des services en face. Des adresses qui changent souvent ou qui varient d’un onglet à l’autre déclenchent plus facilement des captchas, des demandes de vérification supplémentaires ou des refus d’accès temporaires, notamment sur les services bancaires ou certains outils professionnels. Autrement dit, vous gagnez en confidentialité, mais vous acceptez aussi de rogner sur votre confort de navigation.
Le périmètre actuel limite enfin l’impact de ces nouveautés. Multi IP et l’IP rotative « améliorée » sont pour l’instant réservées à l’application macOS et rangées dans les paramètres avancés, ce qui en fait clairement des options pour un public averti. Pour la majorité des internautes, qui attendent avant tout d’un VPN une connexion chiffrée stable, une localisation choisie et des services qui fonctionnent sans surprise, ces fonctionnalités auront plutôt vocation à servir ponctuellement, dans des contextes précis, qu’à tourner en permanence.
