Sur le papier, ce duo Multi IP et IP rotative s’adresse d’abord aux internautes souhaitant limiter au maximum l’exploitation de leur adresse réseau. Pour celles et ceux qui jonglent entre plusieurs services en parallèle, qui manipulent des données sensibles ou qui cherchent à réduire la portée du profilage publicitaire, le fait de fragmenter l’IP dans le temps et entre les sites, y compris lorsqu’elle est rattachée à un VPN et peut servir d’identifiant temporaire, permet justement d’affaiblir la portée du suivi.

Mais il y a un mais. Le revers de la médaille, que Surfshark assume d’ailleurs parfaitement, tient aux réactions des services en face. Des adresses qui changent souvent ou qui varient d’un onglet à l’autre déclenchent plus facilement des captchas, des demandes de vérification supplémentaires ou des refus d’accès temporaires, notamment sur les services bancaires ou certains outils professionnels. Autrement dit, vous gagnez en confidentialité, mais vous acceptez aussi de rogner sur votre confort de navigation.

Le périmètre actuel limite enfin l’impact de ces nouveautés. Multi IP et l’IP rotative « améliorée » sont pour l’instant réservées à l’application macOS et rangées dans les paramètres avancés, ce qui en fait clairement des options pour un public averti. Pour la majorité des internautes, qui attendent avant tout d’un VPN une connexion chiffrée stable, une localisation choisie et des services qui fonctionnent sans surprise, ces fonctionnalités auront plutôt vocation à servir ponctuellement, dans des contextes précis, qu’à tourner en permanence.