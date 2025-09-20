Le multi-hop ajoute des garanties de confidentialité, mais il ne supprime pas tout risque de suivi. En réalité, il change la manière dont les données circulent. Concrètement, le client établit un premier tunnel chiffré vers un serveur d’entrée A. Ce serveur A achemine ensuite le flux, toujours chiffré, vers un serveur de sortie B qui le relaye vers le site ou le service visé. Il faut bien ici comprendre qu’il n’existe pas toujours un chiffrement unique d’un bout à l’autre entre le client et B : selon les fournisseurs, chaque tronçon peut être chiffré séparément (client → A, puis A → B) ou encapsulé dans un tunnel global, mais le principe reste celui d’un acheminement par étapes.

Dans ce schéma, A connaît votre adresse IP et celle de B, mais pas la destination finale du trafic, tandis que B voit les sites et services que vous contactez et l’IP de A, mais jamais la vôtre. Pour le service distant, l’adresse d’origine affichée est celle de B uniquement. C’est dans ce cloisonnement que réside l’intérêt principal du multi-hop puisqu’il limite ce qu’un seul point d’observation peut corréler. Même si, soyons honnêtes, on reste dans un modèle de confiance partagée entre l’internaute et son fournisseur VPN.

En revanche, qui dit double relais dit trajet plus long et débit plus faible. Cette configuration ne s’adresse donc pas à celles et ceux qui veulent juste regarder une série ou parcourir le web, mais plutôt à des internautes ayant des besoins spécifiques en matière de confidentialité et d’accès à l’information.