Faut-il d’abord activer son VPN, puis se connecter à Tor ? Ou l’inverse ? La réponse dépend de l’objectif, mais l’erreur consiste à penser que les deux approches se valent.

Dans le schéma Tor over VPN, votre trafic transite d’abord par le tunnel chiffré du VPN avant de circuler sur Tor. C’est le scénario le plus courant, et c’est généralement ce que proposent les VPN grand public derrière l’option Onion over VPN. Dans cette configuration, votre FAI ne voit qu’une connexion chiffrée vers le serveur VPN, sans savoir que vous cherchez à vous connecter à Tor. Le nœud d’entrée Tor ne voit que l’adresse du serveur VPN, pas la vôtre. Le VPN n’observe que l’adresse du nœud d’entrée Tor et des métadonnées de connexion, sans connaître les sites ou services consultés. Les sites et services ne voient que l’adresse du nœud de sortie Tor.

À l’inverse, dans un schéma VPN over Tor, votre trafic passe dans le réseau Tor avant d’être encapsulé dans un tunnel VPN. Votre FAI détecte alors que vous utilisez Tor, et la passerelle d’entrée Tor connaît votre adresse IP réelle. En revanche, le nœud de sortie ne connaît pas la destination réelle du trafic : il transmet simplement le flux vers le serveur VPN, qui devient alors le point de sortie unique vers Internet. Les sites et plateformes ne savent donc pas que la connexion provient de Tor. Cette configuration peut être utile pour contourner les blocages imposés aux sorties Tor, mais elle exige des réglages précis et empêche l’accès aux services .onion.

Dans les deux cas, il n’existe pas de bonne ou mauvaise configuration universelle. En pratique, pour contourner une censure ou éviter que votre FAI voie que vous utilisez Tor, VPN puis Tor est la voie adaptée : c’est elle qui masque l’existence du réseau. Si vous cherchez à accéder à des sites web qui filtrent le trafic Tor, alors c’est une config Tor puis VPN qu’il faut privilégier, à condition de bien en maîtriser la mise en œuvre.