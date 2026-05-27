CyberGhost VPN vient de dépasser les 87 % de réduction sur son abonnement 2 ans. Un chiffre inédit dans l'histoire du service, disponible depuis aujourd'hui. Mais derrière ce pourcentage record, que vaut vraiment l'offre ?
Ramener la sécurité en ligne à moins de 50 € pour vingt-six mois d'utilisation, c'est le pari que CyberGhost VPN tient avec cette offre à 1,59€/mois. Le service opère l'un des réseaux VPN les plus denses du marché avec plus de 12 000 serveurs dans plus de 100 pays, une couverture qui répond aux usages courants de protection et d'accès à des contenus géo-restreints.
L'abonnement est facturé 41.34€ à la souscription pour 26 mois (2 ans et 2 mois offerts), avec renouvellement annuel automatique au même tarif. La garantie satisfait ou remboursé de 45 jours offre une fenêtre d'évaluation confortable, bien au-delà des 7 à 30 jours pratiqués par la majorité des concurrents du secteur.
Pourquoi choisir CyberGhost VPN ?
- Budget maîtrisé sur la durée : 1,59€/mois pour 26 mois, soit 41,34 € à la souscription, place CyberGhost parmi les offres VPN premium les plus accessibles du marché pour un service complet et documenté.
- 45 jours pour tester sans engagement irréversible : la garantie satisfait ou remboursé est l'une des plus longues disponibles, offrant suffisamment de temps pour évaluer le service dans des conditions d'utilisation réelles et variées.
- Des serveurs dédiés par usage : le réseau distingue des serveurs optimisés pour le streaming, le P2P et la navigation privée, accessibles depuis l'interface sans paramétrage manuel ni expertise technique particulière.
Ce que CyberGhost VPN change concrètement dans votre quotidien numérique
L'usage le plus immédiat concerne la protection sur les réseaux Wi-Fi publics : aéroports, hôtels, cafés, transports en commun. La connexion chiffrée empêche l'interception des données par des tiers, un risque concret que beaucoup d'utilisateurs sous-estiment encore. Le second usage majeur est l'accès à des contenus géo-restreints, notamment pour les catalogues de streaming disponibles dans d'autres pays ou les retransmissions sportives bloquées selon la localisation de l'abonné.
Dans son avis détaillé sur CyberGhost, la rédaction a mesuré des débits atteignant 430 Mb/s via le protocole WireGuard, activé par défaut et particulièrement adapté aux usages exigeants en bande passante. Les 7 connexions simultanées incluses dans l'abonnement permettent de couvrir l'ensemble des appareils d'un foyer, du téléphone à la tablette en passant par le téléviseur connecté, sans configuration supplémentaire.
Rapport qualité/prix : CyberGhost face à ses concurrents directs
À 1,59€/mois, CyberGhost se positionne largement sous NordVPN (autour de 3,09 €/mois en offre longue durée) et ExpressVPN (2,39 €/mois), tout en proposant des caractéristiques globalement comparables sur les usages grand public. Proton VPN, ancré en Suisse et open source, reste une alternative sérieuse à 2,99 €/mois pour les profils les plus sensibles à la souveraineté numérique.
✅ Les points forts
- Tarif parmi les plus bas jamais observé : 1,59€/mois pour 26 mois facturés à la souscription, avec renouvellement annuel au même tarif.
- Plus de 12 000 serveurs dans plus de 100 pays, avec des serveurs dédiés par usage : streaming, P2P et navigation sécurisée
- 7 connexions simultanées incluses dans l'abonnement, suffisantes pour couvrir tous les appareils d'un foyer sans surcoût
- Garantie satisfait ou remboursé de 45 jours, parmi les plus longues disponibles dans le secteur VPN grand public
- Protocole WireGuard activé par défaut, pour un bon équilibre entre vitesse et sécurité sur la majorité des connexions
❌ Les limites
- Engagement de 26 mois requis pour accéder au tarif promotionnel : l'abonnement mensuel sans engagement est disponible mais à un prix nettement plus élevé
- CyberGhost appartient au groupe Kape Technologies, un point d'attention légitime pour les utilisateurs sensibles à la chaîne de propriété de leur service VPN
- Performances variables selon les serveurs et les destinations : des latences plus élevées sont à anticiper sur des connexions à longue distance géographique
- Interface peu personnalisable pour les profils avancés qui souhaitent configurer finement leur connexion VPN
Les offres VPN promotionnelles peuvent se terminer sans préavis : cette fenêtre à 1,59€/mois est encore disponible, mais mieux vaut ne pas attendre pour en profiter.
CyberGhost VPN à 1,59€/mois s'adresse en priorité aux utilisateurs qui souhaitent adopter une protection VPN efficace sans friction technique ni surcoût mensuel notable : particuliers, familles couvrant plusieurs appareils avec un seul abonnement, voyageurs fréquents exposés aux réseaux publics. Le réseau de plus de 12 000 serveurs, la garantie de 45 jours et le protocole WireGuard par défaut constituent un socle solide pour un usage quotidien varié, et l'audit trimestriel réalisé par Deloitte apporte un niveau de transparence documenté rare dans la catégorie.
Les profils techniques en quête de personnalisation avancée ou particulièrement attentifs à la chaîne de propriété de leur service trouveront dans Proton VPN une alternative plus adaptée à leurs exigences. Pour les autres, et ils sont nombreux, 41,34€ pour vingt-six mois de protection sur sept appareils représente un calcul difficile à contester dans le paysage VPN de 2026.
Les promos des services en ligne à ne pas manquer
- Cyberghost VPN à 1,59 €/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts (-87 %)
- Le forfait Bouygues - B&You 130Go 5G à 11,99 €/mois sans engagement
- Le badge télépéage Fulli Nomade offert 12 mois avec le code ETE26
- Antivirus Avast One Premium Security à 2,43 €/mois pendant 1 an (-60 %)
- Antivirus Mac Intego One à 5€ par mois pendant 1 an (-25 %)
- 1minAI, l’accès à vie aux meilleures IA, à moins de 22 €
- Promo Verisure : Installation d’une alarme à partir de 199 € HT