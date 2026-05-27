Ramener la sécurité en ligne à moins de 50 € pour vingt-six mois d'utilisation, c'est le pari que CyberGhost VPN tient avec cette offre à 1,59€/mois. Le service opère l'un des réseaux VPN les plus denses du marché avec plus de 12 000 serveurs dans plus de 100 pays, une couverture qui répond aux usages courants de protection et d'accès à des contenus géo-restreints.

L'abonnement est facturé 41.34€ à la souscription pour 26 mois (2 ans et 2 mois offerts), avec renouvellement annuel automatique au même tarif. La garantie satisfait ou remboursé de 45 jours offre une fenêtre d'évaluation confortable, bien au-delà des 7 à 30 jours pratiqués par la majorité des concurrents du secteur.