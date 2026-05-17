Pendant longtemps, ExpressVPN a traîné une réputation flatteuse… mais aussi un gros défaut : son prix. Souvent plus cher que NordVPN ou CyberGhost, le service était réservé aux utilisateurs prêts à payer davantage pour privilégier la vitesse et la stabilité.
Mais la situation change clairement en 2026. Avec sa nouvelle offre longue durée, ExpressVPN descend à 2,39 €/mois sur 2 ans + 4 mois offerts, soit jusqu’à 79 % de réduction. Un positionnement beaucoup plus agressif qui pourrait rebattre les cartes sur le marché des VPN premium
- storage3000 serveurs
- language105 pays couverts
- lan14 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 30 jours
- thumb_upAvantage : Gest. mots de passe
Un VPN premium qui devient enfin compétitif sur le prix
L’abonnement mis en avant concerne la formule Basique d’ExpressVPN. Avec les 4 mois supplémentaires inclus, cela représente 28 mois de couverture pour environ 67 €, contre plus de 11 € mensuels hors promotion.
Ce changement est important : historiquement, ExpressVPN restait souvent au-dessus des 5 ou 6 € par mois, même en promotion. Désormais, le service se rapproche clairement des tarifs pratiqués par ses concurrents directs.
Cela ne fait pas d’ExpressVPN le VPN le moins cher du marché, CyberGhost reste plus agressif autour de 1,75 à 2 €/mois, mais l’écart devient beaucoup plus faible qu’auparavant.
Pourquoi ExpressVPN reste une référence
Si ExpressVPN conserve une image premium, ce n’est pas uniquement grâce à son marketing. Le service est surtout reconnu pour sa rapidité, la stabilité de ses connexions, et la simplicité de son interface.
Le VPN s’appuie notamment sur son protocole propriétaire Lightway, conçu pour établir des connexions rapides tout en limitant l’impact sur les débits.
Dans la pratique, cela se traduit par :
- une navigation fluide,
- peu de coupures en streaming,
- et des performances solides même sur des réseaux instables.
Streaming, Wi-Fi public, voyage : les usages où il fait la différence
ExpressVPN est particulièrement apprécié pour les usages exigeants :
- streaming à l'étranger,
- télétravail,
- déplacements fréquents,
- ou connexions sur Wi-Fi publics.
Avec plus de 3 000 serveurs répartis dans 105 pays, le service permet d’accéder facilement à des contenus géo-restreints tout en gardant une bonne stabilité. C’est notamment ce qui explique sa popularité auprès des utilisateurs qui regardent régulièrement Netflix, Prime Video ou d’autres plateformes à l’étranger.
Face à NordVPN et CyberGhost : où se situe ExpressVPN ?
Aujourd’hui, quatre approches dominent le marché des VPN premium :
- CyberGhost : le plus agressif sur le prix
- ProtonVPN : le plus axé sur la sécurité
- ExpressVPN : le plus premium sur les performances et la stabilité
- NordVPN : le plus équilibré entre sécurité et fonctionnalités
Avec cette nouvelle offre à 2,39 €/mois, ExpressVPN réduit enfin son principal défaut : son coût.
Une offre intéressante… mais limitée dans le temps
Avec son offre à 2,39 €/mois sur 2 ans + 4 mois offerts, ExpressVPN devient beaucoup plus compétitif qu’auparavant. Le service conserve ses points forts : vitesse, stabilité, simplicité, tout en réduisant enfin l’écart tarifaire avec ses concurrents. Pour les utilisateurs qui privilégient une expérience fluide et premium, c’est probablement l’une des périodes les plus intéressantes pour essayer ExpressVPN.
✅ Les points forts
- Des performances toujours parmi les meilleures du marché, notamment sur le streaming et les connexions longue distance
- Le protocole Lightway, conçu pour améliorer la rapidité et la stabilité des connexions
- Une interface particulièrement simple à utiliser, même pour les utilisateurs novices
- Une très bonne compatibilité multi-plateforme, avec des applications sur PC, smartphone, TV connectées et routeurs
- Une offre beaucoup plus accessible qu’auparavant, avec un prix qui tombe enfin sous les 2,50 €/mois
❌ Les limites
- Un prix hors promotion toujours élevé, qui pousse fortement vers l’abonnement longue durée
- Moins de fonctionnalités avancées que certains concurrents, notamment face à NordVPN sur la cybersécurité additionnelle
- Un réseau plus petit que CyberGhost, même si cela n’impacte pas forcément les performances au quotidien
Conclusion
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