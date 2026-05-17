L’abonnement mis en avant concerne la formule Basique d’ExpressVPN. Avec les 4 mois supplémentaires inclus, cela représente 28 mois de couverture pour environ 67 €, contre plus de 11 € mensuels hors promotion.

Ce changement est important : historiquement, ExpressVPN restait souvent au-dessus des 5 ou 6 € par mois, même en promotion. Désormais, le service se rapproche clairement des tarifs pratiqués par ses concurrents directs.

Cela ne fait pas d’ExpressVPN le VPN le moins cher du marché, CyberGhost reste plus agressif autour de 1,75 à 2 €/mois, mais l’écart devient beaucoup plus faible qu’auparavant.