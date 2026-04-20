NordVPN revient avec une promotion particulièrement agressive sur son abonnement longue durée. Le service propose actuellement son offre 2 ans à 2,99€ par mois, ce qui en fait l’un des tarifs les plus bas observés pour un VPN premium.
Dans un contexte où les questions de confidentialité et de cybersécurité sont devenues centrales, cette baisse de prix de près de -74% repositionne clairement NordVPN comme une solution accessible, sans compromis sur les performances.
Une promotion rare sur un VPN haut de gamme
Sur le marché des VPN, les écarts de prix peuvent être importants, mais ils reflètent souvent des différences notables en matière de qualité. NordVPN fait partie des acteurs historiques du secteur, et ses abonnements dépassent habituellement les 10€ par mois sans engagement. Avec cette offre à 2,99€, on bascule sur un tout autre niveau de rapport qualité/prix. L’engagement est plus long, certes, mais il permet d’obtenir un service complet pour un coût mensuel comparable à celui d’une application mobile.
- storage9000 serveurs
- language129 pays couverts
- lan10 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 30 jours
- thumb_upAvantage : le réseau Mesh
Sécurité, confidentialité : ce que vaut vraiment NordVPN
Si NordVPN reste une référence avec une excellente note de 9,1/10 dans son test, ce n’est pas uniquement pour ses campagnes marketing. Le service s’appuie sur une infrastructure solide et des standards de sécurité élevés. Le chiffrement utilisé est de niveau militaire (AES-256), ce qui garantit que les données transitant par le VPN restent illisibles pour des tiers. À cela s’ajoutent des fonctionnalités comme le Kill Switch — qui coupe automatiquement la connexion en cas de problème — ou encore une politique stricte de non-conservation des logs, régulièrement auditée. Au-delà des promesses, ces éléments sont essentiels pour juger de la crédibilité d’un VPN, et NordVPN coche ici les cases attendues pour un usage sérieux.
Des performances adaptées au streaming et au quotidien
Un bon VPN ne doit pas seulement être sécurisé, il doit aussi rester rapide. Sur ce point, NordVPN s’appuie sur son protocole NordLynx, dérivé de WireGuard, qui permet de limiter la perte de débit. Concrètement, cela se traduit par une utilisation fluide, y compris pour des usages exigeants comme le streaming en haute définition ou le téléchargement. L’accès aux catalogues étrangers de plateformes comme Netflix ou Disney+ fait d’ailleurs partie des usages les plus recherchés par les utilisateurs. Cette polyvalence contribue largement à son succès auprès d’un public large, allant du simple internaute au profil plus avancé.
Verdict : pourquoi l’offre 2 ans vaut clairement le détour ?
NordVPN propose plusieurs formules, mais elles ne se valent pas toutes. L’abonnement mensuel, sans engagement, reste logiquement le plus cher. L’offre annuelle permet déjà de réduire la facture, mais c’est sur la durée de deux ans que le service devient réellement compétitif. À 2,99€ par mois, le coût global est nettement réduit, même si le paiement se fait en une seule fois. C’est un point à anticiper, tout comme le fait que le tarif augmente au moment du renouvellement. En revanche, la garantie satisfait ou remboursé de 30 jours permet de tester le service sans risque.
NordVPN propose ici une offre particulièrement compétitive sur son abonnement 2 ans, avec un tarif mensuel difficile à battre pour un service de ce niveau. Entre sécurité, performances et polyvalence, le VPN reste une valeur sûre pour celles et ceux qui veulent protéger leur navigation sans se compliquer la vie.
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