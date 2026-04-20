Si NordVPN reste une référence avec une excellente note de 9,1/10 dans son test, ce n’est pas uniquement pour ses campagnes marketing. Le service s’appuie sur une infrastructure solide et des standards de sécurité élevés. Le chiffrement utilisé est de niveau militaire (AES-256), ce qui garantit que les données transitant par le VPN restent illisibles pour des tiers. À cela s’ajoutent des fonctionnalités comme le Kill Switch — qui coupe automatiquement la connexion en cas de problème — ou encore une politique stricte de non-conservation des logs, régulièrement auditée. Au-delà des promesses, ces éléments sont essentiels pour juger de la crédibilité d’un VPN, et NordVPN coche ici les cases attendues pour un usage sérieux.