Profitez du VPN n°1 du streaming à un tarif exceptionnel : CyberGhost VPN est actuellement disponible à 2,19 €/mois seulement (au lieu de 11,99 €), soit -82 % pour un abonnement 2 ans + 2 mois offerts. Une offre imbattable pour sécuriser vos connexions et accéder à tous vos contenus préférés, où que vous soyez.
Le VPN incontournable pour le streaming en 2025
Dans un monde où les plateformes comme Netflix, Disney+ ou Amazon Prime Video restreignent encore les catalogues selon les pays, CyberGhost s’impose comme l’outil idéal pour accéder à tout, partout. Grâce à ses serveurs ultra-rapides dans 100 pays, il contourne facilement les blocages géographiques et les restrictions réseau (travail, école, hôtels...).
Avec un seul abonnement, vous pouvez protéger jusqu’à 7 appareils simultanément : PC, Mac, smartphone, TV connectée ou console. Et si vous êtes souvent en déplacement, CyberGhost assure une connexion fluide et privée, même sur les réseaux Wi-Fi publics.
Trois bonnes raisons de choisir CyberGhost VPN :
- 🔒 Streaming sans frontières : accédez aux catalogues Netflix, Prime Video, BBC iPlayer, HBO Max, Disney+ et plus encore.
- ⚡ Vitesse et stabilité exceptionnelles : serveurs 10 Gbit/s optimisés pour le streaming HD et 4K.
- 🧠 Simplicité d’utilisation : applis intuitives pour tous les appareils + support client 24/7 en français.
Une expérience de streaming fluide et illimitée
CyberGhost VPN met à votre disposition plus de 126 villes et 100 pays, avec des serveurs optimisés pour le streaming. Son algorithme intelligent vous connecte automatiquement au serveur le plus rapide disponible. Fini les coupures, le buffering ou les limitations imposées par votre FAI.
Disponible sur Windows, macOS, iOS, Android, Fire TV, Smart TV, Linux, Apple TV et consoles, il garantit une compatibilité totale. En installant le VPN directement sur votre routeur, vous couvrez tout votre réseau Wi-Fi, y compris votre téléviseur et vos objets connectés.
- storage11000 serveurs
- language100 pays couverts
- lan7 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 45 jours
- thumb_upAvantage : le moins cher
Un prix imbattable pour une sécurité premium
Le forfait CyberGhost 2 ans + 2 mois est affiché à seulement 2,19 €/mois (au lieu de 11,99 €), soit -82 % d’économie. Une garantie satisfait ou remboursé de 45 jours vous permet de tester le service sans risque.
Vous profitez d’une bande passante illimitée, du split tunneling, d’un Kill Switch automatique, d’une politique No Logs vérifiée et d’une protection anti-fuite d’e-mails. En clair : vos données sont totalement sécurisées, sans suivi ni collecte.
Notre avis sur CyberGhost VPN
CyberGhost VPN coche toutes les cases : rapide, simple, complet et idéal pour le streaming. Son excellent rapport qualité/prix, ses performances 10 Gbit/s et sa facilité d’usage en font le choix parfait pour ceux qui veulent un VPN fiable et sans compromis.
Notre recommandation : profitez de cette offre à -82 % avant qu’elle ne disparaisse !