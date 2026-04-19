Les offres longue durée reviennent en force au printemps 2026, dans un marché où le prix mensuel baisse surtout quand on accepte de s’engager sur deux ans ou presque. Ce TOP 3 vous aide à viser un VPN rapide, mais aussi cohérent selon votre budget et vos usages réels.
Ça se joue désormais sur plus que le tarif. Le baromètre Clubic d’avril 2026 montre que l'in des VPN de cette selection domine la vitesse globale, qu'un autre se distingue par une excellente latence, et que le dernier reste plus abordable mais nettement moins rapide sur les mesures françaises.
Cette sélection est donc pertinente si vous cherchez un service pour le streaming, la navigation quotidienne, le cloud ou les connexions à l’étranger sans vous focaliser uniquement sur la remise affichée. Nous avons retenu trois profils clairs : CyberGhost pour le budget, Proton pour l’équilibre, ExpressVPN pour la performance pure.
Top 3 des VPN les plus rapides ET en promo !
- CyberGhost à 2,03 € par mois au lieu de 11,99 € par mois
- Proton VPN Plus à 2,99 € par mois au lieu de 9,99 € par mois
- ExpressVPN Advanced à 3,19 € par mois au lieu de 12,49 € par mois
Quels modèles choisir selon vos besoins ?
Le bon critère, ici, n’est pas seulement la réduction. Sur un VPN, il faut aussi regarder le débit descendant pour le streaming et le téléchargement, le débit montant pour l’envoi de fichiers, et la latence pour les usages sensibles comme le jeu en ligne ou certaines visios. C’est précisément sur ces trois points que les écarts entre ExpressVPN, Proton et CyberGhost deviennent lisibles.
CyberGhost : il convient surtout à celles et ceux qui veulent un premier VPN simple et accessible, avec plus de 9 500 serveurs, 7 connexions simultanées et une garantie de remboursement de 45 jours, en acceptant des performances plus modestes que ses deux rivaux sur notre benchmark.
CyberGhost VPN
- Interface claire et agréable
- Très bon rapport qualité-prix sur la durée
- Streaming et P2P bien pris en charge
- Forfait mensuel trop cher
- Fonctions avancées pas toujours très lisibles pour les débutants
- Interface claire et agréable
- Très bon rapport qualité-prix sur la durée
- Streaming et P2P bien pris en charge
- Forfait mensuel trop cher
- Fonctions avancées pas toujours très lisibles pour les débutants
Proton VPN Plus : il vise davantage les utilisateurs qui cherchent un service sérieux pour la confidentialité et une connexion très réactive, avec 514,9 Mb/s en débit descendant, 374 Mb/s en upload et 3,2 ms de ping en France dans le baromètre.
Proton VPN
- Haut niveau de sécurité et de confidentialité
- Une version gratuite convaincante
- Stealth et Secure Core bien pensés pour les environnements restrictifs
- Tarifs plus élevés que plusieurs concurrents grand public
- Support surtout en anglais, avec des délais variables
- Haut niveau de sécurité et de confidentialité
- Une version gratuite convaincante
- Stealth et Secure Core bien pensés pour les environnements restrictifs
- Tarifs plus élevés que plusieurs concurrents grand public
- Support surtout en anglais, avec des délais variables
ExpressVPN Advanced : c’est le choix le plus logique si votre priorité reste la vitesse globale, puisqu'on l’a mesuré à 838,5 Mb/s en download et 478,9 Mb/s en upload, même si sa latence à 37,7 ms le place derrière Proton sur la réactivité.
ExpressVPN
- Performances très élevées et stables
- Protocole Lightway rapide et bien intégré
- Applications simples, soignées et agréables à utiliser
- Moins de réglages avancés que certains concurrents
- Latence plus inégale sur certains usages sensibles
- Performances très élevées et stables
- Protocole Lightway rapide et bien intégré
- Applications simples, soignées et agréables à utiliser
- Moins de réglages avancés que certains concurrents
- Latence plus inégale sur certains usages sensibles
Au quotidien, CyberGhost reste le bon compromis prix, Proton le plus homogène pour un usage polyvalent, et ExpressVPN la solution la plus convaincante pour celles et ceux qui veulent d’abord de gros débits.
Pourquoi cette sélection mérite votre attention ?
Le point fort de ce trio, c’est qu’il couvre trois niveaux de budget sans sortir du segment premium, de 2,03 € par mois chez CyberGhost à 3,19 € par mois chez ExpressVPN Advanced, avec Proton placé au milieu à 2,99 € par mois. Les remises sont en plus tangibles sur les longues durées, puisque CyberGhost affiche jusqu’à 84% d’économie sur son offre 28 mois et Proton 70% sur sa formule deux ans.
Il faut en revanche rester lucide : le moins cher de cette sélection est aussi le plus lent sur les mesures françaises, tandis qu’ExpressVPN justifie mieux son positionnement premium par ses performances. Le timing est donc intéressant pour s’équiper maintenant, à condition de vérifier les modalités de renouvellement automatique propres à chaque offre.
Les trois VPN conviennent-ils au streaming ?
Oui. Même CyberGhost, dernier de ce trio sur le débit descendant, atteint 262,1 Mb/s sur serveur français dans le baromètre, ce qui reste largement confortable pour les usages courants.
Le plus rapide est-il aussi le plus réactif ?
Non. ExpressVPN domine la vitesse globale, mais Proton VPN fait mieux sur la latence avec 3,2 ms, contre 37,7 ms pour ExpressVPN et 16,5 ms pour CyberGhost.
Faut-il choisir le moins cher ?
Pas forcément. CyberGhost est le plus accessible, Proton propose un meilleur équilibre performances/réactivité, et ExpressVPN reste le plus pertinent si votre priorité absolue est la vitesse.