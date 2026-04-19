Ça se joue désormais sur plus que le tarif. Le baromètre Clubic d’avril 2026 montre que l'in des VPN de cette selection domine la vitesse globale, qu'un autre se distingue par une excellente latence, et que le dernier reste plus abordable mais nettement moins rapide sur les mesures françaises.

Cette sélection est donc pertinente si vous cherchez un service pour le streaming, la navigation quotidienne, le cloud ou les connexions à l’étranger sans vous focaliser uniquement sur la remise affichée. Nous avons retenu trois profils clairs : CyberGhost pour le budget, Proton pour l’équilibre, ExpressVPN pour la performance pure.