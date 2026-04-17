Le retour des beaux jours rime souvent avec déplacements, voyages, télétravail en terrasse, week-ends improvisés et connexions répétées à des Wi-Fi publics pas toujours très rassurants. C’est précisément dans ce contexte qu’un VPN devient utile : non pas seulement pour masquer son IP, mais surtout pour ajouter une couche de confidentialité quand on navigue loin de son réseau domestique.

Avec son offre longue durée à 2,03 € par mois sur 2 ans, plus 4 mois offerts, CyberGhost se positionne comme un abonnement simple à mettre en place avant l’été. Le service protège la connexion, applique une politique no-log, chiffre les données et permet de rester discret en ligne sur ordinateur, smartphone, tablette ou TV connectée.