CyberGhost VPN tombe à 2,03 € par mois avec son offre 2 ans + 4 mois offerts, soit 56,94 € facturés pour 28 mois de protection. Avec 83% de réduction, jusqu’à 7 appareils couverts et une garantie satisfait ou remboursé de 45 jours, c’est le bon moment pour sécuriser ses connexions avant l’été.
Le retour des beaux jours rime souvent avec déplacements, voyages, télétravail en terrasse, week-ends improvisés et connexions répétées à des Wi-Fi publics pas toujours très rassurants. C’est précisément dans ce contexte qu’un VPN devient utile : non pas seulement pour masquer son IP, mais surtout pour ajouter une couche de confidentialité quand on navigue loin de son réseau domestique.
Avec son offre longue durée à 2,03 € par mois sur 2 ans, plus 4 mois offerts, CyberGhost se positionne comme un abonnement simple à mettre en place avant l’été. Le service protège la connexion, applique une politique no-log, chiffre les données et permet de rester discret en ligne sur ordinateur, smartphone, tablette ou TV connectée.
Pourquoi choisir CyberGhost VPN ?
- Un bon allié pour les connexions nomades
- Une offre longue durée très agressive (-83%)
- Un service complet mais simple à utiliser
|Prix promo
|2,03 €/mois
|Durée
|2 ans + 4 mois offerts, soit 28 mois
|Prix total
|56,94 €
|Réduction
|-83%
|Appareils simultanés
|Jusqu’à 7 appareils
|Protocoles
|WireGuard, OpenVPN, IKEv2
|Fonctions clés
|Kill switch, protection DNS/IP, no-log
|Compatibilité
|Windows, macOS, Android, iOS, Linux, TV, routeurs cyberghostvpn
|Garantie
|45 jours satisfait ou remboursé
Le bon VPN à activer avant l’été
CyberGhost est un VPN qui répond particulièrement bien aux usages saisonniers du quotidien. Dès qu’on commence à se connecter depuis un hôtel, un aéroport, un café, une location de vacances ou un partage de connexion mobile, l’intérêt d’un tunnel chiffré devient beaucoup plus concret. Le service brouille les données de navigation, masque l’adresse IP et évite d’exposer sa connexion à des intermédiaires indiscrets comme un opérateur Wi-Fi public ou un réseau mal sécurisé.
Ce qui rend CyberGhost intéressant ici, c’est son approche simple. L’application est disponible sur Windows, macOS, Android, iOS, Linux, smart TV et routeurs, avec jusqu’à 7 appareils protégés en même temps. Cela permet de couvrir à la fois l’ordinateur portable, le smartphone, la tablette et éventuellement la TV connectée emportée en vacances, sans avoir à multiplier les abonnements.
- storage11500 serveurs
- language100 pays couverts
- lan7 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 45 jours
- thumb_upAvantage : le moins cher
Surfer incognito, sans transformer ça en sujet technique
L’angle de cette offre, c’est justement de rendre la confidentialité plus concrète. On ne parle pas seulement de cybersécurité abstraite, mais d’un usage très quotidien : consulter ses comptes, réserver un trajet, regarder du contenu en ligne, travailler à distance ou simplement naviguer en terrasse sans laisser sa connexion trop exposée.
CyberGhost ajoute à cela les fonctions qu’on attend aujourd’hui d’un VPN sérieux : chiffrement fort, politique no-log, kill switch automatique, protection contre les fuites DNS et IP, prise en charge de WireGuard, OpenVPN et IKEv2, plus une garantie satisfait ou remboursé de 45 jours. Autrement dit, le service ne se contente pas d’être peu cher : il offre aussi un cadre rassurant pour celles et ceux qui veulent voyager ou se connecter hors de chez eux avec un peu plus de discrétion.
À 2,03 € par mois avec 2 ans + 4 mois offerts, CyberGhost VPN est une offre particulièrement cohérente pour celles et ceux qui veulent surfer incognito sous le soleil sans se ruiner. Simple à utiliser, compatible avec 7 appareils et suffisamment complet pour protéger les connexions du quotidien, c’est un très bon abonnement à activer avant la saison des déplacements.
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