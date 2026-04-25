CyberGhost mise ici sur une formule classique dans le secteur : un engagement sur la durée pour réduire fortement le coût mensuel. Résultat : 26 mois d’abonnement pour moins de 60 €, soit un prix qui descend sous la barre des 2 € par mois.

À titre de comparaison, la plupart des VPN premium restent autour de 3 à 4 € mensuels, voire bien plus sans promotion. Ce positionnement agressif permet à CyberGhost de se démarquer clairement sur le marché actuel.

Attention toutefois : cette offre est limitée dans le temps (jusqu’au début mai 2026), ce qui en fait une fenêtre à saisir plutôt qu’une promotion permanente.