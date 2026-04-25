À l’heure où le streaming explose et où les connexions Wi-Fi publics se multiplient, les VPN ne sont plus réservés aux profils techniques. Pourtant, leur prix reste souvent un frein.
C’est précisément ce que CyberGhost VPN vient casser avec une nouvelle offre : 2 ans + 2 mois à seulement 1,75 €/mois, soit environ 85 % de réduction.
Une offre longue durée à un prix inédit
CyberGhost mise ici sur une formule classique dans le secteur : un engagement sur la durée pour réduire fortement le coût mensuel. Résultat : 26 mois d’abonnement pour moins de 60 €, soit un prix qui descend sous la barre des 2 € par mois.
À titre de comparaison, la plupart des VPN premium restent autour de 3 à 4 € mensuels, voire bien plus sans promotion. Ce positionnement agressif permet à CyberGhost de se démarquer clairement sur le marché actuel.
Attention toutefois : cette offre est limitée dans le temps (jusqu’au début mai 2026), ce qui en fait une fenêtre à saisir plutôt qu’une promotion permanente.
- storage11500 serveurs
- language100 pays couverts
- lan7 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 45 jours
- thumb_upAvantage : le moins cher
Streaming, Wi-Fi public, voyage : un VPN devenu utile au quotidien
Si les VPN séduisent autant aujourd’hui, c’est parce qu’ils répondent à des usages très concrets. CyberGhost l’a bien compris et propose une expérience pensée pour le grand public.
Le service permet notamment de :
- sécuriser ses connexions sur les réseaux Wi-Fi publics (hôtels, gares, cafés),
- accéder à des contenus de streaming à l’étranger,
- protéger ses données personnelles au quotidien.
Le tout repose sur un tunnel chiffré qui rend les données illisibles pour les tiers, même sur des réseaux peu sécurisés.
Une infrastructure solide derrière le prix
Derrière ce tarif très bas, CyberGhost ne fait pas l’impasse sur la technique. Le service s’appuie sur :
- environ 11 500 serveurs dans 100 pays,
- une compatibilité multi-appareils (jusqu’à 7 connexions simultanées),
- une interface simple à utiliser, même pour les débutants.
Ce positionnement explique son succès : un VPN accessible, mais suffisamment complet pour couvrir la majorité des usages (streaming, navigation sécurisée, télétravail).
CyberGhost vs VPN plus cher : une vraie alternative ?
Face à des services comme ExpressVPN ou NordVPN, CyberGhost ne cherche pas forcément à rivaliser sur tous les aspects. Les performances sur très longue distance ou certaines fonctionnalités avancées peuvent rester légèrement en retrait.
En revanche, pour 90 % des usages courants, l’écart est beaucoup moins visible. Streaming, navigation, protection sur Wi-Fi public : l’expérience reste très proche, pour un prix souvent deux fois inférieur.
C’est précisément ce qui fait la force de cette offre : un compromis efficace entre prix et performances.
Une offre pensée pour durer… mais à surveiller
Comme souvent avec ce type d’abonnement, le tarif avantageux s’applique sur la durée initiale. Il faudra ensuite surveiller le renouvellement automatique, qui revient à un prix plus élevé. Autre point positif : CyberGhost propose une garantie satisfait ou remboursé de 45 jours, ce qui permet de tester le service sans risque sur plusieurs semaines.
Avec cette offre à 1,75 €/mois sur 2 ans + 2 mois, CyberGhost frappe fort sur le marché des VPN. Entre prix agressif, simplicité d’utilisation et fonctionnalités suffisantes pour la majorité des usages, il s’impose comme une option très solide en 2026.
✅ Les points forts
- Un tarif particulièrement compétitif sur la durée : avec environ 1,75 €/mois sur 26 mois, CyberGhost se positionne clairement parmi les VPN les plus accessibles du moment, tout en restant complet.
- Une infrastructure pensée pour le streaming et les déplacements : avec près de 11 500 serveurs dans 100 pays, le service offre une bonne couverture pour accéder à ses contenus à l’étranger et maintenir une connexion stable.
- Une politique de confidentialité vérifiée : le no-log a été audité par Deloitte, un point rassurant dans un secteur où la transparence varie fortement selon les acteurs.
- Une période d’essai longue et sans pression : la garantie 45 jours satisfait ou remboursé permet de tester le service dans des conditions réelles, bien au-delà de la moyenne du marché.
- Une prise en main accessible à tous : l’interface est simple, rapide à comprendre et ne nécessite pas de compétences techniques particulières pour être utilisée efficacement.
- Une IP dédiée en option à tarif réduit : proposée à 2,50 €/mois, elle permet de bénéficier d’une adresse IP stable, utile pour certains usages spécifiques (accès pro, services sensibles, etc.).
❌ Les limites
- Des performances un peu en retrait sur longue distance : sur des connexions très éloignées, les débits peuvent être légèrement inférieurs à ceux d’un service premium comme ExpressVPN.
- Une fonction split tunneling limitée selon les plateformes : cette option n’est pas disponible sur iOS et macOS, ce qui peut restreindre certains usages dans l’écosystème Apple.
- Des options qui peuvent faire grimper la facture : l’IP dédiée reste un supplément mensuel, ce qui peut alourdir le coût total pour les utilisateurs les plus exigeants.
Les meilleures promos services en ligne de la semaine
- Cyberghost VPN à 1,75€/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts (-85 %)
- Forfait RED by SFR 130 Go 5G à 9,99 €/mois sans engagement
- B&You Pure Fibre à 24,99 €/mois sans engagement
- Le badge télépéage Fulli Nomade offert 8 mois avec le code WEEKEND26
- Antivirus Avast Premium Security à 2,43 €/mois pendant 1 an (-60 %)
- Antivirus Mac Intego One à 5€ par mois pendant 1 an (-25 %)
- 1minAI, l’accès à vie aux meilleures IA, à moins de 25 €
- Promo Verisure : 12 mois offerts sur Verisure Guardian
French Days 2026 : rendez-vous sur Clubic pour les meilleures offres
Du 29 avril au 5 mai, la rédaction mobilise toute son équipe de chasseurs de bons plans pour dénicher les meilleures offres des French Days 2026.
Au programme : des sélections thématiques, des articles dédiés aux grosses promos à ne pas louper et un suivi en temps réel des deals les plus intéressants chez Amazon, Cdiscount, Fnac, Darty, Boulanger et bien d'autres.
Pour ne rien manquer, n'hésitez pas à suivre notre compte X Clubic Bons Plans et à garder un œil sur notre page dédiée aux French Days. Rendez-vous dès mercredi matin pour le coup d'envoi !