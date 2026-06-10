Depuis plusieurs années, NordVPN figure parmi les références du secteur grâce à son protocole NordLynx, basé sur WireGuard, qui lui permet d'afficher des vitesses parmi les plus élevées du marché. Les téléchargements, le streaming en 4K ou encore le cloud gaming profitent généralement de meilleures performances que chez la plupart des concurrents.

Les utilisateurs qui regardent régulièrement Netflix, Disney+, Prime Video ou qui téléchargent de gros fichiers apprécieront particulièrement cette marge de performance.

CyberGhost reste un VPN rapide et parfaitement adapté à la majorité des usages quotidiens, mais il vise davantage l'équilibre entre simplicité et accessibilité tarifaire que la recherche des meilleures performances absolues.