Le marché des VPN n'a jamais été aussi concurrentiel. D'un côté, NordVPN continue de miser sur son image premium avec une nouvelle promotion sur son offre Basique à 3,49 €/mois. De l'autre, CyberGhost frappe très fort avec une formule à seulement 1,59 €/mois. Mais lequel choisir selon votre usage ?
Avec un écart de plus de 50 € entre les deux abonnements, la question est simple : faut-il investir davantage pour profiter de l'écosystème NordVPN ou privilégier le rapport prix/durée imbattable de CyberGhost ?
Les 2 offres VPN du moment en un coup d'œil
- NordVPN Basique : 24 mois + 3 mois offerts pour 3,49 €/mois (-69%)
- CyberGhost : 24 mois + 2 mois offerts pour 1,59 €/mois (-87%)
NordVPN conserve son avance sur les performances
- storage9000 serveurs
- language129 pays couverts
- lan10 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 30 jours
- thumb_upAvantage : sécurité polyvalente
Depuis plusieurs années, NordVPN figure parmi les références du secteur grâce à son protocole NordLynx, basé sur WireGuard, qui lui permet d'afficher des vitesses parmi les plus élevées du marché. Les téléchargements, le streaming en 4K ou encore le cloud gaming profitent généralement de meilleures performances que chez la plupart des concurrents.
Les utilisateurs qui regardent régulièrement Netflix, Disney+, Prime Video ou qui téléchargent de gros fichiers apprécieront particulièrement cette marge de performance.
CyberGhost reste un VPN rapide et parfaitement adapté à la majorité des usages quotidiens, mais il vise davantage l'équilibre entre simplicité et accessibilité tarifaire que la recherche des meilleures performances absolues.
CyberGhost joue la carte du rapport qualité-prix
- storage11500 serveurs
- language100 pays couverts
- lan7 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 45 jours
- thumb_upAvantage : le moins cher
Là où CyberGhost impressionne, c'est sur la quantité de services obtenus pour un budget minimal.
Pour 41,34 € sur plus de deux ans, l'utilisateur bénéficie d'un VPN complet avec chiffrement AES-256, protection contre les fuites DNS, serveurs optimisés pour le streaming et le téléchargement, ainsi qu'une garantie satisfait ou remboursé de 45 jours.
À ce niveau de prix, il devient difficile de trouver une alternative aussi compétitive parmi les grands acteurs du marché.
Pour un utilisateur souhaitant simplement sécuriser sa connexion Wi-Fi, contourner les restrictions géographiques ou protéger ses données en voyage, CyberGhost couvre déjà l'essentiel sans faire exploser le budget.
Sécurité et confidentialité : match serré
Les deux fournisseurs VPN appliquent une politique stricte de non-conservation des journaux d'activité et ont fait auditer leurs infrastructures à plusieurs reprises.
NordVPN conserve néanmoins quelques arguments avancés :
- Double VPN ;
- Onion over VPN ;
- infrastructure de serveurs RAM-only ;
- fonctions de protection contre les menaces intégrées.
CyberGhost répond avec une approche plus simple mais particulièrement accessible pour les utilisateurs débutants, avec des applications faciles à prendre en main et une interface très claire.
Pour la majorité des internautes, le niveau de sécurité offert par les deux services sera largement suffisant.
Quel VPN choisir en ce mois de juin 2026 ?
Choisissez CyberGhost si :
- vous cherchez avant tout le prix le plus bas ;
- vous souhaitez protéger plusieurs appareils sans vous ruiner ;
- vous utilisez un VPN pour le streaming, les voyages ou la navigation quotidienne ;
- vous privilégiez la simplicité.
Choisissez NordVPN si :
- vous recherchez les meilleures performances possibles ;
- vous utilisez régulièrement le streaming en haute définition ;
- vous téléchargez beaucoup ;
- vous voulez accéder à des fonctionnalités de sécurité plus avancées.
Notre verdict : CyberGhost gagne sur le prix, NordVPN sur l'expérience
Cette confrontation entre les deux géants du secteurs illustre parfaitement deux philosophies différentes.
À 41,34 € pour 2 ans et 2 mois offerts, CyberGhost propose probablement l'une des offres les plus agressives du marché actuellement. Pour un usage classique, difficile de justifier un investissement plus important.
Avec sa nouvelle offre 2 ans + 3 mois offerts, NordVPN conserve toutefois un avantage pour les utilisateurs exigeants qui privilégient les performances, la stabilité et les fonctionnalités avancées. Son abonnement Basique reste plus cher, mais il continue d'offrir une expérience parmi les plus complètes du secteur.
En résumé : si votre priorité est l'économie, CyberGhost est le choix le plus rationnel. Si vous cherchez le VPN le plus abouti sans forcément regarder à quelques dizaines d'euros près sur deux ans, NordVPN garde une longueur d'avance.
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