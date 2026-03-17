À chaque grande affiche de Ligue des Champions, le scénario se répète : multiplication des liens de streaming douteux, pop‑up intrusifs, redirections suspectes et fausses pages de lecture qui cachent en réalité des malwares. Selon plusieurs études, une large majorité des sites de streaming illégaux intègrent des scripts de suivi ou des charges malveillantes, avec à la clé des risques de ransomwares, spywares, adwares ou vols de données.

Plutôt que de “jouer avec le feu” sur des plateformes totalement incontrôlées, il est essentiel de rappeler que la priorité doit rester la sécurisation de la connexion et la protection des données personnelles. C’est précisément le terrain sur lequel un service comme CyberGhost VPN apporte une valeur concrète.