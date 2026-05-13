Le contexte est inhabituel. Ce mardi 12 mai, le député Les Démocrates Philippe Latombe a publié la question écrite déposée officiellement à l'Assemblée nationale, à destination de la ministre en charge du Numérique, lui demandant d'exposer clairement la doctrine gouvernementale sur les VPN.

Dans ce flou réglementaire, sécuriser sa connexion avec un service établi et audité prend un sens nouveau. CyberGhost propose précisément cela : un VPN grand public, fiable, à un tarif parmi les plus compétitifs du marché sur engagement long. Cette offre s'adresse avant tout à ceux qui cherchent une protection quotidienne sans avoir à configurer quoi que ce soit.