Alors que la question d'une restriction des VPN refait surface à l'Assemblée nationale (un député ayant déposé une question écrite formelle au gouvernement le 12 mai 2026) CyberGhost relance une promotion agressive sur son abonnement deux ans, à 1,75 €/mois tout compris. Le moment de faire le point sur ce que cette offre vaut réellement, et pour qui elle est pertinente.
Profitez de CyberGhost à 1,75 €/mois au lieu du tarif mensuel standard chez CyberGhost
Le contexte est inhabituel. Ce mardi 12 mai, le député Les Démocrates Philippe Latombe a publié la question écrite déposée officiellement à l'Assemblée nationale, à destination de la ministre en charge du Numérique, lui demandant d'exposer clairement la doctrine gouvernementale sur les VPN.
Dans ce flou réglementaire, sécuriser sa connexion avec un service établi et audité prend un sens nouveau. CyberGhost propose précisément cela : un VPN grand public, fiable, à un tarif parmi les plus compétitifs du marché sur engagement long. Cette offre s'adresse avant tout à ceux qui cherchent une protection quotidienne sans avoir à configurer quoi que ce soit.
Pourquoi choisir le CyberGhost VPN plan 2 ans + 2 mois ?
- 1,75 €/mois pour 26 mois d'abonnement, soit 45,50 € facturés en une fois, avec renouvellement annuel automatique au même tarif de 45,50 € — une des offres les plus basses du marché sur ce segment.
- Garantie 45 jours satisfait ou remboursé, l'une des plus longues du secteur, qui permet de tester le service sur la durée sans risque financier.
- Option IP dédiée à 2,50 €/mois au lieu de 5,00 €/mois (-50 %), pour les utilisateurs qui ont besoin d'une adresse IP exclusive et stable, notamment pour l'accès à distance ou la banque en ligne.
Un VPN pensé pour le quotidien, pas pour les profils techniques
La force de CyberGhost tient depuis plusieurs années à son équilibre entre simplicité d'usage, couverture réseau très large et tarifs agressifs sur la durée. L'application est disponible sur tous les supports courants, Windows, macOS, Android, iOS, ainsi que sur les box compatibles, et ne requiert aucun paramétrage avancé.
Son dernier rapport trimestriel s'accompagne d'un troisième audit indépendant mené par Deloitte, venu examiner une partie de l'infrastructure au regard de la politique de non-journalisation revendiquée par le fournisseur, un point de crédibilité important dans un marché où les promesses de confidentialité sont souvent invérifiables.
Dans son test complet de CyberGhost, la rédaction Clubic souligne que le service convient parfaitement aux usages courants : streaming, navigation quotidienne, protection sur Wi-Fi public et télétravail occasionnel.
Ce que CyberGhost apporte, et ce qu'il n'apporte pas
Dans le baromètre Clubic de mai 2026, CyberGhost affiche 307,3 Mb/s en débit descendant sur serveur français, un résultat en deçà des leaders comme ExpressVPN ou Surfshark, mais largement suffisant pour streamer en 4K, télécharger des fichiers volumineux ou travailler à distance sans friction.
Le service se distingue par ses serveurs optimisés pour le streaming et son accessibilité, mais ne conviendra pas aux utilisateurs recherchant les meilleures vitesses brutes ou des fonctionnalités avancées comme le Double VPN.
✅ Les points forts
- Prise en main immédiate, sans configuration technique requise
- Réseau étendu avec des serveurs dédiés au streaming et à des localisations spécifiques
- Audit Deloitte attestant de la politique no-log
- Garantie remboursement de 45 jours, parmi les plus longues du secteur
- Tarif très compétitif sur l'offre longue durée (moins de 2 €/mois)
- Option IP dédiée disponible à prix réduit (-50 %)
❌ Les limites
- Débits inférieurs aux références du marché (ExpressVPN, Surfshark, NordVPN) sur les serveurs distants
- Engagement sur 2 ans requis pour bénéficier du meilleur tarif, les formules courtes restent nettement plus chères
- Renouvellement automatique à surveiller : le tarif annuel post-période initiale s'applique sans préavis fort
- L'IP dédiée reste un supplément payant, non inclus dans l'abonnement de base
CyberGhost reste une option sérieuse pour quiconque souhaite protéger sa connexion sans s'engager dans une configuration complexe, à un tarif difficile à concurrencer sur le long terme. Le service combine une prise en main immédiate, un réseau très large et une offre tarifaire agressive, ce qui en fait un choix rationnel pour le grand public, particuliers, télétravailleurs occasionnels, voyageurs ou simplement utilisateurs de Wi-Fi publics.
En revanche, ceux qui font de la vitesse brute une priorité absolue, ou qui recherchent des fonctionnalités avancées comme le Double VPN, trouveront de meilleures réponses du côté de NordVPN ou ExpressVPN, à des tarifs certes un peu supérieurs. Dans un contexte où le débat sur l'avenir des VPN en France est officiellement posé au gouvernement, s'appuyer sur un fournisseur établi, audité et transparent semble plus que jamais une décision avisée.
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