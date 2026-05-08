La Journée de l’Europe, célébrée chaque 9 mai, est bien plus qu’un symbole politique : elle incarne des valeurs de liberté, de transparence et de respect de la vie privée que Proton, entreprise suisse fondée par des anciens du CERN, a fait siennes depuis sa création. En proposant Proton VPN Plus à 2,99 €/mois sur 24 mois grâce à une réduction exclusive de 70%, l’offre s’adresse concrètement à tous ceux qui ne veulent pas sacrifier leur sécurité numérique au nom du budget.

Journalistes, travailleurs à distance, voyageurs fréquents, ou simples citoyens soucieux de leur empreinte numérique : c’est pour eux que ce bon plan prend tout son sens, et pour les curieux de savoir si la réputation tient à l’épreuve des faits, notre test complet de Proton VPN répond à la question.