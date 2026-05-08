La Journée de l’Europe approche, et avec elle, un rappel opportun : la protection des données personnelles est plus que jamais un enjeu de société. Proton VPN Plus, le VPN suisse reconnu pour sa rigueur et sa transparence, revient en promotion à 2,99 €/mois sur 24 mois, une fenêtre à ne pas laisser passer si vous cherchez à reprendre le contrôle de votre vie numérique.
Profitez de Proton VPN Plus à 2,99 €/mois au lieu de 9,99 €/mois chez Proton (abonnement 24 mois, -70%)
La Journée de l’Europe, célébrée chaque 9 mai, est bien plus qu’un symbole politique : elle incarne des valeurs de liberté, de transparence et de respect de la vie privée que Proton, entreprise suisse fondée par des anciens du CERN, a fait siennes depuis sa création. En proposant Proton VPN Plus à 2,99 €/mois sur 24 mois grâce à une réduction exclusive de 70%, l’offre s’adresse concrètement à tous ceux qui ne veulent pas sacrifier leur sécurité numérique au nom du budget.
Journalistes, travailleurs à distance, voyageurs fréquents, ou simples citoyens soucieux de leur empreinte numérique : c’est pour eux que ce bon plan prend tout son sens, et pour les curieux de savoir si la réputation tient à l’épreuve des faits, notre test complet de Proton VPN répond à la question.
Pourquoi choisir Proton VPN Plus ?
- -70% sur l’abonnement 24 mois : l’abonnement mensuel passe de 9,99 € à seulement 2,99 €/mois, soit une économie totale de 168 € sur deux ans.
- 10 appareils simultanés : smartphones, ordinateurs, tablettes… toute la famille ou tous vos appareils sont couverts par un seul abonnement.
- 30 jours satisfait ou remboursé : aucun risque financier, vous pouvez tester sereinement le service avant de vous engager sur la durée.
Un VPN premium taillé pour la vie privée réelle
Proton VPN ne se contente pas d’afficher de belles promesses sur sa page d’accueil. Le service repose sur un réseau de plus de 20 000 serveurs répartis dans plus de 140 pays, avec une couverture géographique qui dépasse désormais celle de NordVPN depuis l’ajout de six nouveaux territoires en avril 2026.
Côté technologie, le split tunneling, le Kill Switch, les serveurs Secure Core (qui routent le trafic via la Suisse, l’Islande ou la Suède) et le protocole furtif Stealth figurent tous au menu de la formule Plus. Dans notre test, aucune fuite DNS, WebRTC ou IPv6 n’a été détectée lors de séries de tests répétés sur plusieurs jours, ce qui confirme la fiabilité du chiffrement en conditions réelles.
Ce que Proton VPN apporte… et ce qu’il ne fait pas
Face à des concurrents comme CyberGhost ou NordVPN, Proton VPN se distingue surtout par sa posture éthique : toutes ses applications sont open source, auditées par des organismes indépendants, et l’entreprise n’a aucun intérêt commercial à revendre vos données.
En revanche, son interface reste légèrement moins intuitive pour les grands débutants du VPN, et son tarif sans promo (9,99 €/mois) est l’un des plus élevés du marché, la promotion actuelle efface en grande partie cet obstacle.
✅ Les points forts
- Open source, audité de manière indépendante : transparence totale sur le code
- Serveurs Secure Core pour une double protection du trafic
- Plus de 20 000 serveurs dans plus de 140 pays, réseau en expansion
- Protocole Stealth contre la censure (contournement du DPI)
- Politique stricte de zéro journal de connexion, sans publicité
- Jusqu’à 10 connexions simultanées
❌ Les limites
- Prix hors promotion parmi les plus élevés du secteur (9,99 €/mois)
- Engagement 24 mois requis pour profiter du meilleur tarif
- Interface parfois moins accessible pour les utilisateurs novices
- Performances P2P légèrement inférieures à certains concurrents spécialisés
Vérifiez la disponibilité de l’offre à 2,99 €/mois : accédez directement à l’abonnement Proton VPN Plus
Pour qui cherche un VPN de confiance sans se ruiner, cette promotion tombe à point nommé, et pas seulement pour des raisons de calendrier. À 2,99 €/mois sur deux ans, Proton VPN Plus offre un rapport qualité/prix difficile à ignorer pour un service qui réunit sécurité de haut niveau, transparence technique et couverture mondiale.
Ceux qui n’ont besoin que d’un VPN d’entrée de gamme pour changer occasionnellement de pays sur Netflix pourront trouver moins cher ailleurs ; mais pour tous ceux qui prennent au sérieux la protection de leurs données (en particulier dans un contexte où la souveraineté numérique revient au cœur du débat européen) Proton VPN reste une référence qui mérite sa réputation.
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