Les French Days ont démarré (du 29 avril au 5 mai) et les VPN n’échappent pas à la baisse de prix. NordVPN revient sur le devant de la scène avec abonnements sous la barre des 3 € par mois. Mais face à une concurrence des poids lourd du secteur, ces offres valent-elles vraiment le coup ?
- storage9000 serveurs
- language129 pays couverts
- lan10 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 30 jours
- thumb_upAvantage : le réseau Mesh
Des prix en forte baisse pendant les French Days
Noté 9,1/10 dans son test sur Clubic, NordVPN propose actuellement plusieurs formules sur 25 mois, avec des remises significatives :
Formule Basique (VPN classique) : 2,87 €/mois + 1 mois offert (-75 %)
Formule Plus : 3,35 €/mois + 1 mois offert (-77 %)
Formule Ultime 5,94 €/mois + 1 mois offert (-72 %)
Ces tarifs replacent NordVPN dans une zone plus accessible qu’à l’accoutumée, lui qui reste habituellement positionné comme un VPN premium.
L’offre est limitée dans le temps, uniquement pendant les French Days, ce qui explique son positionnement agressif.
NordVPN : un VPN complet, pensé pour la sécurité et le streaming
Si NordVPN attire autant, ce n’est pas uniquement pour ses promotions. Le service s’est imposé ces dernières années comme une référence grâce à un équilibre entre performance, sécurité et simplicité d’utilisation.
Concrètement, il permet :
- de sécuriser ses connexions sur Wi-Fi public
- d’accéder à des contenus en streaming à l’étranger
- de protéger ses données personnelles avec un chiffrement avancé
L’abonnement inclut un chiffrement de nouvelle génération, une connexion masquée, une IA qui sélectionne automatiquement le serveur optimal, ainsi qu’un réseau de plus de 8 500 serveurs dans 168 emplacements pour un accès mondial rapide et stable.
Pour les utilisateurs exigeants, plusieurs fonctionnalités clés font la différence :
- Protection Anti-menaces Pro™, un anti-malware intégré qui bloque malwares, trackers et sites frauduleux, même sans VPN actif.
- Dark Web Monitor, qui scanne automatiquement les fuites d’identifiants et alerte en cas de compromission.
- Meshnet, un réseau chiffré privé pour partager des fichiers ou jouer en LAN de manière sécurisée.
- IP dédiée, tunnel fractionné, Double VPN et DNS privé pour une confidentialité renforcée.
La formule Plus et surtout Ultime ajoutent des couches supplémentaires, comme un gestionnaire de mots de passe ou des outils de protection contre le phishing, ce qui en fait une solution plus complète qu’un simple VPN.
Face à CyberGhost et ExpressVPN : que vaut vraiment l’offre ?
- CyberGhost VPN
Souvent autour de 1,75 €/mois + 2 mois offerts, il reste le VPN le moins cher du marché. Il convient parfaitement pour le streaming et un usage quotidien, mais propose moins de fonctionnalités avancées que ses rivaux.
- ExpressVPN
Positionné autour de 2,49 €/mois + 4 mois offerts, il reste la référence sur la vitesse et la stabilité, mais avec un prix plus élevé et peu d’options supplémentaires.
- NordVPN
Avec ses 2,87 €/mois en formule basique, il se situe entre les deux VPN précédents et c'est précisément ce positionnement intermédiaire qui fait sa force aujourd’hui.
Pour qui ces offres French Days sont-elles vraiment intéressantes ?
Les promotions French Days de NordVPN s’adressent surtout :
- aux utilisateurs qui veulent un VPN complet, pas seulement basique
- à ceux qui utilisent régulièrement le streaming ou le Wi-Fi public
- aux profils sensibles à la sécurité (phishing, mots de passe, données)
En revanche, pour un usage très occasionnel ou uniquement orienté streaming, des alternatives moins chères comme CyberGhost peuvent suffire.
Comme souvent avec les VPN, ces prix impliquent un engagement sur la durée (24 mois en général). Le tarif promotionnel est donc intéressant à condition d’avoir un usage régulier. Autre point à noter : NordVPN propose une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours, ce qui permet de tester le service sans réel risque.
Avec ses promotions French Days, NordVPN devient plus accessible et renforce son positionnement : un VPN premium à prix réduit. Un bon compromis pour ceux qui cherchent à sécuriser leur navigation sans forcément aller vers les solutions les plus chères.
Les promos des services en ligne pour les French Days
- Cyberghost VPN à 1,75 €/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts (-85 %)
- Forfait RED by SFR 130 Go 5G à 9,99 €/mois sans engagement
- B&You Pure Fibre à 24,99 €/mois sans engagement
- Le badge télépéage Fulli Nomade offert 8 mois avec le code WEEKEND26
- Antivirus Avast Premium Security à 2,43 €/mois pendant 1 an (-60 %)
- Antivirus Mac Intego One à 5€ par mois pendant 1 an (-25 %)
- 1minAI, l’accès à vie aux meilleures IA, à moins de 25 €
- Promo Verisure : Installation d’une alarme à partir de 199€ HT
French Days 2026 : rendez-vous sur Clubic pour les meilleures offres
Du 29 avril au 5 mai, la rédaction mobilise toute son équipe de chasseurs de bons plans pour dénicher les meilleures offres des French Days 2026.
Au programme : des sélections thématiques, des articles dédiés aux grosses promos à ne pas louper et un suivi en temps réel des deals les plus intéressants chez Amazon, Cdiscount, Fnac, Darty, Boulanger et bien d'autres.
Pour ne rien manquer, n'hésitez pas à suivre notre compte X Clubic Bons Plans et à garder un œil sur notre page dédiée aux French Days. Rendez-vous dès mercredi matin pour le coup d'envoi !