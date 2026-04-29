Noté 9,1/10 dans son test sur Clubic, NordVPN propose actuellement plusieurs formules sur 25 mois, avec des remises significatives :

Formule Basique (VPN classique) : 2,87 €/mois + 1 mois offert (-75 %)

Formule Plus : 3,35 €/mois + 1 mois offert (-77 %)

Formule Ultime 5,94 €/mois + 1 mois offert (-72 %)

Ces tarifs replacent NordVPN dans une zone plus accessible qu’à l’accoutumée, lui qui reste habituellement positionné comme un VPN premium.

L’offre est limitée dans le temps, uniquement pendant les French Days, ce qui explique son positionnement agressif.