Choisir un VPN en 2026 ne se résume plus à une simple question de sécurité. Entre streaming, télétravail, Wi-Fi public et accès à des contenus internationaux, les usages se sont multipliés… tout comme les offres.
Face à cela, deux approches s’opposent clairement :
- CyberGhost VPN, qui mise sur un tarif très agressif avec une offre d'abonnement 2 ans jamais vu auparavant
- ExpressVPN, positionné comme le VPN le plus rapide dans notre baromètre VPN du mois d'avril
Avec leurs nouvelles promotions, l’écart de prix reste important mais est-il vraiment justifié à l’usage ?
CyberGhost : le meilleur VPN 2026 à un prix ultra agressif
- storage11500 serveurs
- language100 pays couverts
- lan7 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 45 jours
- thumb_upAvantage : le moins cher
CyberGhost frappe fort avec sa nouvelle offre longue durée : 2 ans + 2 mois à environ 1,75 €/mois, soit une réduction proche de 85 % selon les promotions actuelles. À ce tarif, il devient l’un des VPN les plus accessibles du marché, tout en conservant une base technique solide :
- plus de 11 000 serveurs dans 100 pays,
- chiffrement AES-256 et protocoles récents comme WireGuard,
- 7 connexions simultanées (PC, smartphone, tablette…)
- garantie 45 jours satisfait ou remboursé, plus longue que la moyenne.
Noté 9,8/10 dans son dernier test, son positionnement reste clair : offrir l’essentiel à un prix très bas.
Dans les faits, CyberGhost convient particulièrement :
- au streaming (serveurs optimisés),
- à un usage quotidien (navigation sécurisée, Wi-Fi public),
- et aux utilisateurs qui veulent un VPN simple, sans complexité technique.
ExpressVPN : le VPN premium toujours plus rapide
- storage3000 serveurs
- language105 pays couverts
- lan10 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 30 jours
- thumb_upAvantage : Gest. mots de passe
Noté 9,6/10 dans son test indépendant, ExpressVPN reste une référence sur le segment des VPN premium, avec une offre proposée 2,49 €/mois avec 4 mois offerts lors d’opérations comme les French Days.
Ce tarif plus élevé s’explique par un positionnement différent :
- des performances généralement supérieures, notamment sur longue distance,
- une stabilité reconnue pour le streaming et les usages intensifs,
- des innovations technologiques (sécurité avancée, applications optimisées).
ExpressVPN est souvent privilégié par les utilisateurs qui recherchent :
- des débits très élevés,
- une fiabilité constante,
- ou des fonctionnalités avancées (sécurité renforcée, réseau plus optimisé).
Streaming, vitesse, sécurité : ce qui change vraiment
Sur le papier, les deux logiciels VPN couvrent les mêmes usages (streaming, vitesse et sécurité). Mais dans la pratique, les différences apparaissent sur certains points clés. Voyons ce qui les différencie, point par point.
Streaming
Les deux VPN permettent d’accéder aux plateformes de streaming internationales. CyberGhost mise sur des serveurs dédiés, tandis qu’ExpressVPN se distingue par une meilleure stabilité globale.
Vitesse
CyberGhost offre de bonnes performances, mais peut être légèrement en retrait sur les connexions très longue distance. ExpressVPN garde généralement l’avantage sur ce point comme en témoigne notre baromètre d'avril.
Sécurité et confidentialité
Les deux services proposent un chiffrement solide et une politique no-log. ExpressVPN pousse plus loin les technologies avancées, tandis que CyberGhost privilégie la simplicité et la transparence.
Un écart de prix qui change la décision
C’est finalement sur le prix que la différence devient la plus concrète.
- CyberGhost VPN : 1,75 €/mois sur 2 ans avec 2 mois offerts
- ExpressVPN : 2,49 €/mois sur 2 ans avec 4 mois offerts
Cela représente parfois une différence significative, mise bout à bout, on parle d'environ 13 € de différence sur le montant global de votre facture. Pour un usage classique (streaming, navigation sécurisée, Wi-Fi public), CyberGhost couvre déjà 90 % des besoins. ExpressVPN, lui, s’adresse davantage à ceux qui veulent le maximum de performance et de stabilité, sans compromis.
Finalement, lequel choisir ?
Le choix dépend finalement moins du produit que de votre profil :
- CyberGhost est le meilleur choix si vous cherchez un VPN simple, efficace et très abordable.
- ExpressVPN est plus adapté si vous privilégiez la vitesse, la stabilité et les fonctionnalités avancées
Dans les deux cas, les promotions actuelles rendent ces services bien plus accessibles qu’il y a quelques années. Avec son offre à 1,75 €/mois, CyberGhost s’impose comme l’un des VPN les plus compétitifs du moment.
Les meilleures promos services en ligne de la semaine
- Cyberghost VPN à 1,75€/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts (-85 %)
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