CyberGhost frappe fort avec sa nouvelle offre longue durée : 2 ans + 2 mois à environ 1,75 €/mois, soit une réduction proche de 85 % selon les promotions actuelles. À ce tarif, il devient l’un des VPN les plus accessibles du marché, tout en conservant une base technique solide :

plus de 11 000 serveurs dans 100 pays ,

, chiffrement AES-256 et protocoles récents comme WireGuard,

7 connexions simultanées (PC, smartphone, tablette…)

(PC, smartphone, tablette…) garantie 45 jours satisfait ou remboursé, plus longue que la moyenne.

Noté 9,8/10 dans son dernier test, son positionnement reste clair : offrir l’essentiel à un prix très bas.

Dans les faits, CyberGhost convient particulièrement :