Noté 9,8/10 dans le test complet de la rédaction Clubic, CyberGhost VPN se distingue depuis plusieurs années sur un marché très concurrentiel par son réseau étendu, sa facilité de prise en main et ses tarifs agressifs sur les abonnements longs. En ce moment, le service propose 26 mois de protection (2 ans avec 2 mois offerts) pour 41,34 € facturés en une fois, soit 1,59 €/mois.

L'abonnement couvre jusqu'à 7 appareils simultanément et s'accompagne d'une garantie satisfait ou remboursé de 45 jours, la plus longue proposée par un VPN grand public à ce jour. De quoi tester le service sans engagement véritable avant de décider de le conserver.