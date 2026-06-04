La protection de votre vie numérique a un coût, et ce coût vient de tomber à un niveau particulièrement accessible. CyberGhost VPN propose son abonnement 2 ans à 1,59 €/mois seulement, soit une réduction de 87 % sur le tarif mensuel standard : voici notre analyse pour vous aider à décider si cette offre est vraiment faite pour vous.
Noté 9,8/10 dans le test complet de la rédaction Clubic, CyberGhost VPN se distingue depuis plusieurs années sur un marché très concurrentiel par son réseau étendu, sa facilité de prise en main et ses tarifs agressifs sur les abonnements longs. En ce moment, le service propose 26 mois de protection (2 ans avec 2 mois offerts) pour 41,34 € facturés en une fois, soit 1,59 €/mois.
L'abonnement couvre jusqu'à 7 appareils simultanément et s'accompagne d'une garantie satisfait ou remboursé de 45 jours, la plus longue proposée par un VPN grand public à ce jour. De quoi tester le service sans engagement véritable avant de décider de le conserver.
Pourquoi choisir le CyberGhost VPN ?
- Un réseau parmi les plus denses du marché : plus de 11 000 serveurs répartis dans plus de 100 pays, avec des profils optimisés pour le streaming, le torrenting et la navigation sécurisée.
- Des performances en forte progression : les relevés de la rédaction Clubic en 2026 mesurent des débits atteignant 430 Mb/s en France et 500 Mb/s au Royaume-Uni en protocole WireGuard, soit le double des mesures de 2024.
- Un tarif verrouillé sur 26 mois : à 1,59 €/mois, soit 41,34 € facturés en une seule fois, CyberGhost affiche l'un des tarifs les plus compétitifs du segment VPN premium.
Un VPN pensé pour les usages numériques du quotidien
CyberGhost s'adresse en priorité aux utilisateurs qui souhaitent sécuriser leurs connexions sur des réseaux Wi-Fi publics, accéder à des catalogues de streaming internationaux ou simplement chiffrer leur trafic au quotidien sans devoir passer par une configuration technique laborieuse. L'interface, unanimement saluée pour sa clarté dans notre test Clubic, permet une connexion en un clic sur Windows, macOS, iOS, Android, Linux et même certains routeurs, avec des serveurs filtrés par usage (Netflix, sport, P2P) pour simplifier encore davantage la navigation.
WireGuard est proposé comme protocole par défaut, gage de débits élevés et de stabilité, avec OpenVPN et IKEv2 disponibles pour les profils plus exigeants sur le plan technique. La politique de non-journalisation fait quant à elle l'objet d'audits réguliers, dont un troisième examen mené par le cabinet Deloitte selon la norme ISAE 3000, un niveau de rigueur rarement atteint dans ce secteur.
CyberGhost face à NordVPN et Proton VPN : où se situe la différence ?
NordVPN et Proton VPN restent des alternatives crédibles : le premier mise sur des fonctionnalités avancées comme Threat Protection et Meshnet, tandis que le second joue sur l'open source et les audits réguliers de son architecture pour séduire les profils les plus soucieux de transparence. CyberGhost se démarque par son réseau plus étendu, son tarif plus accessible et sa garantie remboursement plus longue, mais ne propose pas de gestionnaire de mots de passe ni de stockage cloud intégré comme certains de ses concurrents.
✅ Les points forts
- Plus de 11 000 serveurs dans plus de 100 pays, avec des profils optimisés pour le streaming et le P2P
- Débits mesurés jusqu'à 430 Mb/s en France en WireGuard selon les relevés Clubic 2026, pratiquement le double des performances de 2024
- Interface claire et prise en main immédiate sur toutes les plateformes majeures (Windows, macOS, iOS, Android, Linux)
- Politique no-logs auditée trois fois par Deloitte, avec rapports de transparence trimestriels publiés régulièrement
- Garantie satisfait ou remboursé de 45 jours, la plus généreuse du marché VPN grand public
❌ Les limites
- Tarif de 1,59 €/mois valable uniquement sur les 26 premiers mois, le renouvellement automatique s'effectue ensuite à un tarif sensiblement plus élevé
- Absence de gestionnaire de mots de passe ou de stockage sécurisé intégré, proposés par certains concurrents
- Architecture non open source, contrairement à Proton VPN qui offre une transparence supplémentaire sur son code
- Maison mère Kape Technologies dont l'historique peut susciter des réserves chez les utilisateurs les plus avertis
L'offre CyberGhost à -87 % est toujours en ligne : vérifiez qu'elle est encore active avant d'en profiter.
À 1,59 €/mois sur 26 mois, CyberGhost VPN s'adresse clairement aux internautes qui souhaitent bénéficier d'un VPN premium complet, avec un large réseau de serveurs, des performances en hausse constante et une prise en main immédiate, sans y consacrer un budget conséquent. Les utilisateurs qui cherchent à sécuriser plusieurs appareils simultanément, à contourner les restrictions géographiques pour le streaming ou à se protéger sur les réseaux Wi-Fi publics trouveront ici un service très bien calibré pour leurs besoins habituels.
En revanche, les profils les plus exigeants en matière de transparence open source, ou ceux qui attendent d'un abonnement VPN des outils complémentaires comme un gestionnaire de mots de passe, auront intérêt à comparer sérieusement avec Proton VPN ou NordVPN avant de trancher. Pour tous les autres, la combinaison d'une réduction de 87 %, d'une note de 9,8/10 dans l'analyse de la rédaction Clubic et d'une garantie remboursement de 45 jours constitue une opportunité solide qui mérite qu'on s'y attarde.
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