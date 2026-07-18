C’est l’une des campagnes promotionnelles à ne pas manquer cet été du côté des services en ligne. Et pour cause, ce VPN primé atteint son prix le plus bas !
CyberGhost propose en ce moment une offre exceptionnelle : 1,59€/ mois sur son VPN. C'est tout simplement la meilleure offre du marché en ce moment.
Avec ce réseau virtuel pleinement adapté à vos divers appareils connectés, dont vos ordinateurs, smartphones et tablettes, vous avez un compagnon de choix pour vous accompagner au quotidien.
Et niveau budget, CyberGhost VPN n’est pas en reste avec son offre à saisir vous permettant d’obtenir une réduction de - 87 % sur votre plan d’abonnement.
Les points forts de CyberGhost VPN
- Une solution disponible sur 7 appareils connectés
- Un réseau optimisé pour la cyberconfidentialité
- Un service client francophone, joignable 24/7
CyberGhost VPN est pleinement adapté à vos vacances d’été
Un réseau virtuel privé intuitif et pratique
Et parmi les raisons qui font de ce réseau virtuel privé, l’un des plus recommandables dans sa catégorie, sa dimension intuitive est particulièrement bienvenue.
En effet, pour vos congés d’été, vous pouvez renforcer votre confidentialité en ligne sans prise de tête. Tout ce que vous avez à faire, c’est de télécharger votre application CyberGhost VPN sur vos appareils connectés.
Ouvrez simplement votre application, et cliquez sur le bouton Quick Connect pour vous connecter automatiquement à un serveur au hasard.
Une fois cette connexion établie, vous pouvez naviguer en ligne en toute confidentialité. C’est très pratique, surtout si vous ne disposez pas de grandes connaissances en informatique.
Un VPN taillé pour vous accompagner dans toutes les circonstances, ou presque
Choisir le VPN de CyberGhost pour vos vacances est la meilleure protection pour vos données. Les congés constituent une période où vous quittez fréquemment votre réseau domestique, qui est pleinement sécurisé.
Aéroport, aire d’autoroute, camping, gare, hôtel, site touristique, voilà autant de lieux où des connexions internet gratuites sont susceptibles de vous être proposées.
Avec CyberGhost VPN, vous rejoignez ces réseaux sans crainte. Même s’ils sont publics, les tiers ne peuvent plus distinguer votre activité spécifiquement.
Cela est également pratique pour ajouter une couche de sécurité supplémentaire à vos paiements et autres transactions bancaires. Vous pouvez même choisir l’un des serveurs de CyberGhost VPN localisés en France pour rassurer votre banque.
L’essentiel, c’est que votre adresse IP et votre géolocalisation réelles soient hors de portée des tiers. Et pour éviter d'apparaître momentanément sur le réseau en cas de perte de connexion VPN, pensez bien à activer le Kill Switch.
C’est le bon moment pour optimiser votre budget à long terme avec CyberGhost VPN
Cet abonnement longue durée court pour une durée de 26 mois consécutifs, autant de temps où vous économisez - 87 % sur le prix de l’abonnement au mois, fixé à 11,99 €.
En seulement 4 mois de souscription, vous avez atteint le seuil de la rentabilité, avec, en plus, la possibilité de connecter jusqu’à 7 de vos appareils simultanément. Un renouvellement automatique, actif par défaut et modulable depuis votre compte, vous permet de conserver CyberGhost VPN à un tarif préférentiel. La TVA demeure applicable en France métropolitaine.
En cas de problème, n’hésitez pas à contacter le service client francophone de CyberGhost VPN, joignable aussi bien par chat, que par mail, 24h/24, 7j/7. 45 jours de garantie satisfait ou remboursé, démarrent une fois votre achat conclu.
- storage11500 serveurs
- language100 pays couverts
- lan7 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 45 jours
- thumb_upAvantage : meilleur équilibre prix/performance
CyberGhost reste un VPN grand public particulièrement bien calibré. Le service séduit par sa prise en main immédiate, son vaste réseau, ses bons résultats en streaming comme en P2P et un rapport qualité-prix toujours aussi compétitif sur les offres longue durée. L’ensemble est solide, cohérent et agréable à utiliser au quotidien, avec en prime des efforts de transparence un peu mieux documentés qu’auparavant. Il garde toutefois quelques limites, entre un forfait mensuel peu attractif, des fonctions inégales selon les plateformes et une gestion des options avancées parfois moins intuitive qu’elle n’en a l’air.
- Interface claire et agréable
- Très bon rapport qualité-prix sur la durée
- Streaming et P2P bien pris en charge
- Réseau étendu et couverture multiplateforme
- Expérience moins homogène selon les plateformes
- Fonctions avancées pas toujours très lisibles pour les débutants
- Forfait mensuel trop cher