Un réseau virtuel privé performant a pour objectif de vous aider à renforcer votre confidentialité en ligne. Mais au-delà du traditionnel choix du serveur, d’autres fonctionnalités peuvent faire la différence à des moments clés en faveur de votre cybersécurité.
Une solution aussi complète que CyberGhost VPN vous permet de choisir entre différents protocoles pour établir votre connexion VPN. Plus encore, vous pouvez, à votre guise, rediriger une partie du trafic hors de la connexion établie à l’aide de votre réseau virtuel privé à l'aide du Split Tunneling.
Il est également à noter qu’activer le Kill Switch est très simple pour renforcer votre confidentialité en ligne en toute circonstance, même en cas de perte momentanée de votre connexion VPN.
Ainsi, partons à la découverte de ces différentes fonctionnalités comprises dans votre suite de cyberconfidentialité CyberGhost VPN.
Ces fonctionnalités avancées sont faciles à prendre en main
Un Kill Switch pour rester incognito même en cas de perte de connexion VPN
Un bon VPN vous permet de renforcer votre confidentialité en ligne, mais pour un gain réellement optimisé de cyberconfidentialité, tournez-vous d’emblée vers les meilleures solutions du marché des réseaux virtuels privés.
CyberGhost VPN a sa place sur le podium des meilleurs VPN depuis de nombreuses années maintenant, et parmi les raisons qui font de cette suite l'une des plus recommandables, les fonctionnalités intégrées sont un point clé.
Le Kill Switch n’est pas en reste. Et pour cause, cette fonctionnalité vous permet de sauver votre confidentialité en ligne, même lorsque votre connexion VPN se coupe.
Cela arrive même aux meilleures solutions. Or, sans le Kill Switch, vous apparaissez, avec votre véritable adresse IP, sur le réseau internet sur lequel vous êtes connecté.
Il s’agit d’autant plus d’un problème lorsque vous êtes connecté sur un réseau public. Déjà que votre fournisseur d’accès à internet (FAI) peut disposer d’informations sur vos recherches, ce sont également les tiers détenteurs du réseau qui peuvent avoir accès à certaines données.
Pour éviter tout dommage, et notamment préserver votre cyberconfidentialité pour ne pas laisser de trace, le Kill Switch est donc bienvenu. Bonne nouvelle, avec CyberGhost VPN, vous pouvez l’activer automatiquement grâce aux applications sous iOS.
Il est tout à fait possible de l'activer manuellement à partir des menus proposés sur le tableau de bord de votre application CyberGhost sinon.
Ainsi, même en cas de perte momentanée de la connexion VPN, toute fuite d’adresse IP, DNS, et autres données, est bloquée. Votre navigation reprendra lorsque votre connexion VPN sera rétablie, en toute (cyber)sécurité.
Choisissez votre protocole en fonction de votre besoin
Le protocole est un élément clé de votre connexion VPN. En effet, c’est à partir de ce dernier qu’est établi le tunnel chiffré entre votre appareil connecté et le site Web que vous souhaitez visiter.
Votre requête, parmi d’autres données, transite ainsi à l’intérieur de ce tunnel pour être préservée des tiers et assurer votre confidentialité en ligne.
Cependant, tous les protocoles ne se valent pas. Trois d’entre eux sont proposés par CyberGhost VPN, à savoir OpenVPN, IKEv2 et WireGuard.
OpenVPN, le protocole le plus « lourd » en termes de ligne de codes, est disponible sous Android et Windows. Costaud en termes de cybersécurité, il n’est pas optimal pour les activités les plus exigeantes, par exemple le gaming comme le streaming.
IKEv2, à retrouver sur vos applications CyberGhost VPN sous iOS, macOS et Windows, est un compromis plus appréciable en termes de vitesse.
Enfin, WireGuard, disponible sous toutes les plateformes, est le meilleur protocole pour combiner un haut niveau de cyberconfidentialité et une optimisation de votre vitesse de navigation en ligne.
Voici pourquoi ne pas chiffrer certaines activités est une mauvaise idée
Le Split Tunneling est une autre fonctionnalité intéressante que vous propose CyberGhost VPN. Ainsi, selon votre choix, vous pouvez définir une redirection du trafic hors de votre connexion VPN pour certaines applications et autres sites Web.
Par exemple, votre VPN peut tout à fait être actif pour accéder à votre plateforme de streaming préférée, mais pas pour accéder à l'application de votre banque. De fait, il est appréciable pour certains services sensibles qu’une même adresse IP soit identifiée au moment de vos différentes connexions.
Par principe de sécurité, puisque votre adresse IP varie à chacune de vos connexions VPN, les services bancaires peuvent se montrer sensibles à ce point.
Activez ainsi, tout simplement, le Split Tunneling dans le menu dédié de votre application CyberGhost VPN pour pallier ce problème potentiel.
Un VPN premium à votre service
Un vaste parc de serveurs disponible sur 7 appareils simultanément
Ces fonctionnalités sont à mettre en perspective avec l’ensemble des services que CyberGhost VPN vous propose.
Comme indiqué dans l’avis indépendant de Clubic sur ce réseau virtuel privé, vous disposez de 11 500 serveurs, couvrant 100 pays, pour répondre à vos besoins les plus divers.
Connectez, en plus, CyberGhost VPN sur 7 appareils simultanément. Au-delà des traditionnels ordinateurs, smartphones et tablettes, de nombreux autres appareils connectés, comme des consoles de jeu, des NAS, des routeurs, ou encore des Smart TV, peuvent accueillir votre réseau virtuel privé.
Que ce soit, par exemple, pour le gaming pour le streaming, CyberGhost est l’un des rares services à intégrer des serveurs spécifiquement réservés à ces usages.
En plus d’une bande passante illimitée et de débits moyens de 10Gb/s, cela permet d’optimiser pleinement votre connexion VPN, avec une latence adaptée à votre besoin.
Optimisez votre confidentialité en ligne pour les French Days
Jusqu’au 5 mai 2026 inclus, vous pouvez bénéficier d’une offre d’abonnement à petit prix, avec une souscription de 2 ans + 2 mois dès 1,75 €/mois seulement.
En comptant cette réduction de -85 %, ces 2 premières années d'abonnement sont disponibles à partir de 45,50 € pour 26 mois. Ensuite, vous pouvez, à votre guise, poursuivre l’aventure à partir de 3,79 €/mois.
Il est à noter que la TVA peut s’appliquer en fonction de l’endroit où vous résidez. Comptez, au besoin, sur la garantie satisfait-remboursé de 45 jours. Enfin, le service client, francophone, de CyberGhost VPN, reste à votre main, 24/7, par chat et mail.
- storage11500 serveurs
- language100 pays couverts
- lan7 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 45 jours
- thumb_upAvantage : le moins cher
CyberGhost reste un VPN grand public particulièrement bien calibré. Le service séduit par sa prise en main immédiate, son vaste réseau, ses bons résultats en streaming comme en P2P et un rapport qualité-prix toujours aussi compétitif sur les offres longue durée. L’ensemble est solide, cohérent et agréable à utiliser au quotidien, avec en prime des efforts de transparence un peu mieux documentés qu’auparavant. Il garde toutefois quelques limites, entre un forfait mensuel peu attractif, des fonctions inégales selon les plateformes et une gestion des options avancées parfois moins intuitive qu’elle n’en a l’air.
- Interface claire et agréable
- Très bon rapport qualité-prix sur la durée
- Streaming et P2P bien pris en charge
- Réseau étendu et couverture multiplateforme
- Forfait mensuel trop cher
- Fonctions avancées pas toujours très lisibles pour les débutants
- Expérience moins homogène selon les plateformes