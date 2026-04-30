Un bon VPN vous permet de renforcer votre confidentialité en ligne, mais pour un gain réellement optimisé de cyberconfidentialité, tournez-vous d’emblée vers les meilleures solutions du marché des réseaux virtuels privés.

CyberGhost VPN a sa place sur le podium des meilleurs VPN depuis de nombreuses années maintenant, et parmi les raisons qui font de cette suite l'une des plus recommandables, les fonctionnalités intégrées sont un point clé.

Le Kill Switch n’est pas en reste. Et pour cause, cette fonctionnalité vous permet de sauver votre confidentialité en ligne, même lorsque votre connexion VPN se coupe.

Cela arrive même aux meilleures solutions. Or, sans le Kill Switch, vous apparaissez, avec votre véritable adresse IP, sur le réseau internet sur lequel vous êtes connecté.

Il s’agit d’autant plus d’un problème lorsque vous êtes connecté sur un réseau public. Déjà que votre fournisseur d’accès à internet (FAI) peut disposer d’informations sur vos recherches, ce sont également les tiers détenteurs du réseau qui peuvent avoir accès à certaines données.