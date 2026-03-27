Il n’est jamais agréable de constater une réduction de votre vitesse de navigation sans raison apparente. Et bien souvent, le coupable n'est autre que votre fournisseur d’accès à internet (FAI).
Sous couvert de vouloir optimiser la bande passante pour tout le monde, qui plus est aux heures de pointe, de nombreux FAI brident votre vitesse de navigation lorsque certaines activités sont détectées. Lorsqu’elles sont classées comme exigeantes, la bande passante est ainsi réduite, et c’est votre latence, et donc vos performances lorsque vous jouez en ligne, qui en pâtissent.
Fort heureusement, lutter contre ce phénomène, connu sous le nom de « throttling FAI », est tout à fait possible avec un VPN spécialisé pour le gaming. Découvrons, à présent, pourquoi cette pratique est bien plus courante qu’il n'y paraît, les conséquences potentielles sur votre session gaming, et les moyens de la dépasser.
Les points forts de CyberGhost VPN :
- Serveurs dédiés gaming
- Bande passante illimitée
- Vitesse moyenne de 10Gb/s
Le « throttling FAI », un fléau pour votre session gaming
Une bande passante sciemment réduite par… votre fournisseur d’accès à internet
Vos activités en ligne, qui plus est sans l’usage d’un réseau virtuel privé (VPN) efficace, ne passent pas inaperçues pour bien des tiers. Et dans la liste des premiers concernés, votre fournisseur d’accès à internet (FAI) n’est pas en reste.
De fait, lorsque vous naviguez en ligne, votre requête nécessite plus ou moins de ressources. Concrètement, entre la lecture d'un article sur une encyclopédie en ligne, et le lancement d’une vidéo de 2h en 4K, le besoin n'est sensiblement pas le même.
Il en est de même, par défaut, pour certains secteurs d’activité. Et, parmi les plus énergivores, le gaming n’est, malheureusement, pas à la marge.
Pourtant, en toute transparence, tous les jeux en ligne ne demandent pas les mêmes ressources. Mais, comme pour le streaming, le gaming n’est pas bien vu de votre FAI.
Ainsi, lorsqu’une activité de ce type est détectée, qui plus est aux heures où la bande passante est la plus sollicitée, les FAI bloquent machinalement les débits au-delà d’un certain seuil qui, bien évidemment, vous est inconnu, alors que vous payez, pour autant, votre abonnement.
Des conséquences préjudiciables pour votre niveau de jeu en ligne
Le plus frustrant, c’est que lorsque vous vérifiez le ping de votre connexion internet, rien ne semble indiquer qu’une telle restriction est appliquée.
Et pourtant, en gaming, les conséquences sont directes. Chargement ralenti, vitesse de réactivité réduite, c'est toute votre pratique qui change, parfois radicalement.
Sur des jeux en ligne où chaque milliseconde de latence compte, comme Call of Duty ou Valorant, le manque de réactivité devient perceptible dès 50 ms de latence.
Alors, en première astuce, au-delà du simple test de connectivité avec Speedtest, quelques améliorations peuvent vous aider. Vous pouvez notamment opter pour une connexion filaire (Ethernet) assurant une liaison directe entre votre ordinateur et votre box.
Plus encore, vous pouvez vous plier à la volonté des fournisseurs d’accès à internet, lorsque c'est possible, en ne jouant pas aux heures où le réseau est le plus sollicité. Cependant, ce sont aussi les périodes où les autres joueurs, y compris vos amis, sont disponibles le plus fréquemment.
Alors, pour ne plus avoir à faire de compromis et lutter contre le « throttling FAI », le recours à un VPN spécialisé est une excellente alternative.
Reprenez la main sur votre efficience en gaming (et votre vie privée aussi)
Une solution efficace pour contrer la réduction de vitesse arbitraire
Avec un réseau virtuel privé câblé pour répondre aux attentes des gamers les plus exigeants selon notre comparatif indépendant dédié, vous avez tout ce qu’il faut pour que le « throttling FAI » ne soit plus qu’un lointain souvenir.
Tout d’abord, car CyberGhost VPN est l’un des rares réseaux virtuels privés à vous proposer des serveurs dédiés pour le gaming.
Encombrement réduit, risque de bannissement de l’adresse IP en forte baisse, mais également choix de la zone géographique des adversaires contre lesquels vous souhaitez jouer, voilà autant d’avantages à choisir cette solution de cybersécurité.
Plus encore, en masquant votre activité en cours à votre FAI, votre VPN vous aide à lutter contre toute restriction de bande passante.
Cette dernière est ainsi illimitée en utilisant CyberGhost VPN, sachant qu’en termes de vitesse, vous profitez de débits moyens de 10Gb/s sur son parc de serveurs. Dernière astuce, songez à activer le Kill Switch pour éviter d'apparaître sur le réseau sur lequel vous êtes connecté, en cas de perte momentanée de votre connexion internet.
En bref, que ce soit pour le gaming, ou plus largement, optimiser le respect de votre vie privée, vous avez tout à gagner à solliciter les services de CyberGhost VPN. Pour en apprendre davantage sur cette solution, un avis indépendant, dédié à cette suite de cyberconfidentialité, est disponible chez Clubic.
Le long terme assure des sessions gaming de qualité supérieure
Bien évidemment, CyberGhost VPN est à coupler, idéalement, avec un abonnement internet comportant des débits moyens répondant à vos attentes.
Et comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule, vous profitez, à long terme, d’un abonnement économique chez CyberGhost VPN. Au lieu d'un abonnement au mois à 11,99 €, vous pouvez dès à présent choisir une souscription de 2 ans + 4 mois dès 2,03 €/mois seulement.
Faites vos comptes, avec cet abonnement, vos 28 mois vous reviennent à 56,94 €, alors qu’en renouvelant la souscription au mois pendant une durée comparable, cela vous coûterait 335,72 €. Vous pouvez connecter, qui plus est, jusqu’à 7 appareils simultanément.
Selon l’endroit où vous résidez, la TVA peut s’appliquer à votre achat. Le service client, francophone, de CyberGhost reste à votre main, par chat et mail, 24/7. Enfin, une garantie satisfait ou remboursé de 45 jours s’applique dans la foulée de votre souscription.
- storage11500 serveurs
- language100 pays couverts
- lan7 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 45 jours
- thumb_upAvantage : le moins cher
CyberGhost regroupe toutes les qualités que l'on attend d'un VPN grand public, tant en matière de performances que de sécurité et de fonctionnalités. Son interface graphique moderne et intuitive en fait l'un des services VPN les plus agréables à utiliser au quotidien. Le déploiement de serveurs NoSpy renforce des options de sécurité déjà convaincantes. Ses très bons débits permettent de conserver une lecture vidéo fluide, y compris en haute définition, ce qui en fait un choix confortable pour celles et ceux qui gardent leur VPN activé en permanence.
- Interface graphique fluide
- Performances et rapport qualité-prix
- Serveurs optimisés pour le streaming et le P2P
- Couverture multiplateforme
- Tarif du forfait mensuel élevé
- Gestion des Smart Rules et des options avancées qui peut impressionner les néophytes