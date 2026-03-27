Le plus frustrant, c’est que lorsque vous vérifiez le ping de votre connexion internet, rien ne semble indiquer qu’une telle restriction est appliquée.

Et pourtant, en gaming, les conséquences sont directes. Chargement ralenti, vitesse de réactivité réduite, c'est toute votre pratique qui change, parfois radicalement.

Sur des jeux en ligne où chaque milliseconde de latence compte, comme Call of Duty ou Valorant, le manque de réactivité devient perceptible dès 50 ms de latence.

Alors, en première astuce, au-delà du simple test de connectivité avec Speedtest, quelques améliorations peuvent vous aider. Vous pouvez notamment opter pour une connexion filaire (Ethernet) assurant une liaison directe entre votre ordinateur et votre box.

Plus encore, vous pouvez vous plier à la volonté des fournisseurs d’accès à internet, lorsque c'est possible, en ne jouant pas aux heures où le réseau est le plus sollicité. Cependant, ce sont aussi les périodes où les autres joueurs, y compris vos amis, sont disponibles le plus fréquemment.

Alors, pour ne plus avoir à faire de compromis et lutter contre le « throttling FAI », le recours à un VPN spécialisé est une excellente alternative.