Le jeu en ligne n'est pas à prendre à la légère. Bien sûr, cela reste, pour beaucoup, un loisir avant tout. Mais comme toujours, dans votre quête du haut niveau, ce sont les détails qui font la différence. Et si CyberGhost est, une nouvelle fois en 2026, le meilleur VPN du marché pour le gaming, c'est précisément parce que ce service met les petits plats dans les grands pour les joueurs en ligne.

Entrons dans le concret avec, tout d'abord, l'infrastructure même de CyberGhost VPN. Celle-ci ne cesse de s'étoffer avec, en ce début d'année 2026, par moins de 11 500 serveurs répartis dans 100 pays différents. Avant toute chose, un choix aussi large est une bonne nouvelle pour votre usage au quotidien. Plus les serveurs sont nombreux, moins le risque d'encombrement, avec un maximum d'utilisateurs sur les serveurs plus prisés, est élevé.

CyberGhost VPN répartit la demande, et en gaming, cela fait une première différence. La seconde réside dans la possibilité pour des serveurs dédiés au jeu en ligne.

Vous le découvrez en téléchargeant votre application CyberGhost VPN. Dans votre menu principal, matérialisé par une icône à l'effigie de la légendaire mascotte de ce réseau virtuel privé, vous pouvez opter pour un sous-menu sobrement dénommé « pour les jeux ».