Contrairement à bon nombre de ses concurrents, CyberGhost vous propose un véritable VPN répondant aux besoins des gamers. Bande passante illimitée, débits optimisés, serveurs réservés… découvrez pourquoi ces détails font de CyberGhost l'un des meilleurs réseaux virtuels privés pour le gaming.
Et pour cause, même si le marché des VPN ne cesse de croitre, notamment du côté des réseaux virtuels privés gratuits, vous allez découvrir que pour quelques euros seulement, vous pouvez vous offrir un véritable atout dans votre jeu en ligne.
Peu vorace en ressources pour votre stuff, adapté à de nombreux appareils connectés dont les ordinateurs, les smartphones et bon nombre de consoles de jeu, CyberGhost a de quoi bonifier votre session gaming.
Dans cet article, vous en apprendrez donc davantage sur l'infrastructure de CyberGhost et les raisons qui font de ce VPN, l'un des meilleurs pour le gaming. Plus encore, vous découvrirez pourquoi ce réseau virtuel privé peut vous aider à devenir un meilleur joueur en ligne.
Les points forts de CyberGhost en gaming :
- Des serveurs dédiés au jeu en ligne
- Des débits moyens de 10Gb/s
- Une bande passante illimitée
Vous aimez jouer ? CyberGhost vous propose des serveurs optimisés
Une infrastructure robuste, parfaite pour les gamers
Le jeu en ligne n'est pas à prendre à la légère. Bien sûr, cela reste, pour beaucoup, un loisir avant tout. Mais comme toujours, dans votre quête du haut niveau, ce sont les détails qui font la différence. Et si CyberGhost est, une nouvelle fois en 2026, le meilleur VPN du marché pour le gaming, c'est précisément parce que ce service met les petits plats dans les grands pour les joueurs en ligne.
Entrons dans le concret avec, tout d'abord, l'infrastructure même de CyberGhost VPN. Celle-ci ne cesse de s'étoffer avec, en ce début d'année 2026, par moins de 11 500 serveurs répartis dans 100 pays différents. Avant toute chose, un choix aussi large est une bonne nouvelle pour votre usage au quotidien. Plus les serveurs sont nombreux, moins le risque d'encombrement, avec un maximum d'utilisateurs sur les serveurs plus prisés, est élevé.
CyberGhost VPN répartit la demande, et en gaming, cela fait une première différence. La seconde réside dans la possibilité pour des serveurs dédiés au jeu en ligne.
Vous le découvrez en téléchargeant votre application CyberGhost VPN. Dans votre menu principal, matérialisé par une icône à l'effigie de la légendaire mascotte de ce réseau virtuel privé, vous pouvez opter pour un sous-menu sobrement dénommé « pour les jeux ».
Ainsi, CyberGhost VPN réserve une partie de ses serveurs aux joueurs en ligne. C'est suffisamment rare, dans le monde des réseaux virtuels privés, pour être souligné. Avec ces serveurs réservés au gaming, au-delà de la seule répartition, vous obtenez des géolocalisations de substitution adaptées à la demande. États-Unis, Japon, Royaume-Uni… sont desservis.
Voyons, à présent, comment cela peut impacter favorablement votre prochaine session gaming !
Des vitesses décuplées au quotidien
Un autre véritable point fort de ces serveurs 100% dédiés au gaming, c'est qu'ils profitent pleinement d'une vitesse accrue. Or, en gaming, la latence est primordiale pour une expérience de jeu décuplée.
Les débutants ou joueurs occasionnels remarqueront assez rapidement les latences ; les joueurs de haut niveau, voire professionnels, ne veulent pas en entendre parler. Et cela est parfaitement entendu par CyberGhost VPN.
De nombreux fournisseurs d'accès à internet (FAI) limitent la bande passante pour ne pas inciter à des usages gourmands, notamment lorsqu'une activité de gaming est détectée.
Avec CyberGhost, une connexion à l'un de ses serveurs vous permet de bénéficier d'une bande passante illimitée, puisque votre activité du moment est masquée par votre choix de serveur et votre connexion VPN chiffrée.
Plus encore, comme attesté lors de notre test 100% indépendant chez Clubic, CyberGhost vous propose l'une des connexions VPN les plus fiables, robustes, avec un ping au top. Ses débits moyens sont passés de 1 Gb/s à 10 Gb/s sur son parc de serveurs, ce qui vous permet d'obtenir une latence vraiment réduite, même, par exemple, pour une connexion virtuelle avec un serveur japonais.
Enfin, CyberGhost VPN fait de son mieux pour vous proposer une application intuitive, facile à prendre en main, et peu gourmande en ressources pour votre appareil connecté, afin que l'essentiel de ses capacités soit axé sur votre session gaming.
CyberGhost optimise votre session gaming… et votre budget
Devenez un meilleur joueur en adaptant votre choix de serveur à votre besoin
Le matchmaking n'est pas un mythe, et plus vous êtes doué, plus vous tombez sur des joueurs chevronnés. Pour vous faire la main, vous améliorer ou simplement apprécier des victoires plus régulières selon votre souhait, CyberGhost VPN est un vrai atout.
Vous pouvez, avec votre choix de serveurs dédiés gaming, choisir une zone géographique à dessein. Par exemple, où le niveau moyen des joueurs serait plus faible (ou plus élevé) que par chez vous.
En fonction du fuseau horaire, par exemple si vous aimez les sessions gaming nocturnes, il peut être pratique, grâce à votre VPN, de choisir des zones où les joueurs sont en fin de journée, et donc plus nombreux en ligne.
Avec CyberGhost VPN, vous vous évitez également le risque d'un bannissement relatif à votre adresse IP. Étant donné que cette dernière change à chacune de vos connexions à CyberGhost VPN, vous pouvez être beaucoup plus serein, et éviter de risquer de perdre votre compte à plus de 10 000 games sur League of Legends par exemple.
Cerise sur le gâteau, CyberGhost VPN possède une excellente couverture multiplateforme. Notez, tout d'abord, que vous pouvez connecter jusqu'à 7 appareils simultanément avec CyberGhost VPN.
Plus encore, des app' dédiés aux ordinateurs (Linux, macOS, Windows), comme aux smartphones (Android, iOS), sont de la partie. La bonne nouvelle est que diverses consoles de jeu (Xbox One, PlayStation 4, PlayStation5…) sont compatibles avec CyberGhost VPN.
Vous pouvez également établir une connexion à CyberGhost depuis votre routeur, pour que l'intégralité de votre réseau soit couvert. Ultime astuce, n'oubliez pas d'activer le Kill Switch, inclus dans les fonctionnalités de CyberGhost VPN, pour ne pas apparaitre momentanément en ligne en cas de perte de votre connexion VPN.
Un plan d'abonnement vraiment peu onéreux à long terme
CyberGhost est également aux petits soins pour votre budget. Alors, il est encore temps de profiter de son offre du moment, vous permet d'obtenir CyberGhost VPN dès 2,03€/mois pour une durée de 2 ans et 4 mois.
Pour le seul aspect financier, vous obtenez une réduction de -83% par rapport au prix de l'abonnement au mois, de 11,99€ en février 2026. Vous économisez, en plus, à long terme, avec cette souscription de 28 mois.
Faites vos comptes, ces 2 ans et 4 mois d'abonnement, facturés 56,94€ seulement, sont amortis en seulement 5 mois face à la souscription mensuelle. Notez que la TVA peut s'appliquer selon l'endroit où se trouve votre résidence fiscale.
Plus largement, vous décuplez votre confidentialité en ligne au quotidien, que ce soit pour le gaming, le streaming, ou tout simplement votre prochaine navigation en ligne.
CyberGhost reste disponible pour vous accompagner avec un son service client francophone, réactif, et joignable par chat ou mail, 24h/24, 7j/7. Enfin, profitez d'une belle garantie satisfait ou remboursé de 45 jours une fois votre souscription concrétisée.
- storage11500 serveurs
- language100 pays couverts
- lan7 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 45 jours
- thumb_upAvantage : le moins cher
CyberGhost regroupe toutes les qualités que l'on attend d'un VPN grand public, tant en matière de performances que de sécurité et de fonctionnalités. Son interface graphique moderne et intuitive en fait l'un des services VPN les plus agréables à utiliser au quotidien. Le déploiement de serveurs NoSpy renforce des options de sécurité déjà convaincantes. Ses très bons débits permettent de conserver une lecture vidéo fluide, y compris en haute définition, ce qui en fait un choix confortable pour celles et ceux qui gardent leur VPN activé en permanence.
- Interface graphique fluide
- Performances et rapport qualité-prix
- Serveurs optimisés pour le streaming et le P2P
- Couverture multiplateforme
- Tarif du forfait mensuel élevé
- Gestion des Smart Rules et des options avancées qui peut impressionner les néophytes