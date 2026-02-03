Dans le monde de la sécurité numérique, il y a de nombreux fournisseurs de services dont il vaut mieux se méfier. De fait, avec l'essort des réseaux virtuels privés de tous bords, notamment des services proposés comme gratuits, le mot VPN revient dans toutes les conversations, ou presque, ces dernières années.

En théorie, une garantie de non-traçabilité et donc, un gain de confidentialité en ligne dans un monde où cookies et autres traqueurs sont omniprésents. Néanmoins, derrière cette promesse de gratuité, ces fournisseurs de services doivent trouver des sources de financement. Et bien souvent, cela passe par une revente discrète de certaines de vos données.

Bonne nouvelle, vous pouvez tout à fait obtenir un service des plus sérieux et peu onéreux en compagnie de CyberGhost VPN. Et pour cause, en plus de vous proposer une solution parmi les plus complètes du marché des réseaux virtuels privés en 2026, CyberGhost va même encore plus loin avec son parc « NoSpy ».

Le « NoSpy » fonctionne comme n'importe quel serveur, parmi près de 11 500 disponibles, dans l'infrastructure de CyberGhost VPN. Parmi les principales différences, se trouve tout d'abord l'implantation de ces serveurs.

Un certain nombre de ces serveurs, physiques, sont implantés dans divers datacenters délégués à des tiers. Même si l'organisation est fine pour que votre vie privée soit préservée, le parc de serveurs « NoSpy » vous permet d'obtenir un service directement géré par CyberGhost depuis son siège, situé à Bucarest, en Roumanie.