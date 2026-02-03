Naviguer sur Internet sans laisser de traces n’est plus un luxe réservé aux experts. En 2026, protéger ses données personnelles devient une évidence, surtout face à la multiplication des surveillances et des fuites d’informations. Certains VPN proposent désormais des fonctionnalités avancées comme le mode « NoSpy ».
De fait, dans son infrastructure parmi les plus étoffées du marché des réseaux virtuels privés, CyberGhost VPN vous propose des serveurs « NoSpy ». Le concept est vraiment simple pour obtenir une minimisation des risques d'être tracé en ligne.
Afin de lutter au mieux contre toute tentative d'espionnage numérique à votre égard, CyberGhost vous propose donc des serveurs détenus par ses soins dans son siège, à Bucarest, en Roumanie.
Cela garantit ainsi un accès rapide à l'infrastructure, des matériaux haut-de-gamme, un suivi dédié, tout comme une ferme application de la politique de non-journalisation de vos activités. Dans cet article, vous pourrez donc en apprendre davantage sur les serveurs « NoSpy » de CyberGhost VPN et les quelques routines de configuration faciles à appliquer pour les utiliser.
Les points forts des serveurs « NoSpy » :
- Détenus et gérés par CyberGhost
- Situés en Roumanie (« no logs » optimisé et RGPD)
- Disponibles sur de nombreux appareils connectés
Votre cyberconfidentialité mérite le meilleur, CyberGhost vous y aide
Pourquoi les serveurs « NoSpy » sont-ils différents (et nécessaires) ?
Dans le monde de la sécurité numérique, il y a de nombreux fournisseurs de services dont il vaut mieux se méfier. De fait, avec l'essort des réseaux virtuels privés de tous bords, notamment des services proposés comme gratuits, le mot VPN revient dans toutes les conversations, ou presque, ces dernières années.
En théorie, une garantie de non-traçabilité et donc, un gain de confidentialité en ligne dans un monde où cookies et autres traqueurs sont omniprésents. Néanmoins, derrière cette promesse de gratuité, ces fournisseurs de services doivent trouver des sources de financement. Et bien souvent, cela passe par une revente discrète de certaines de vos données.
Bonne nouvelle, vous pouvez tout à fait obtenir un service des plus sérieux et peu onéreux en compagnie de CyberGhost VPN. Et pour cause, en plus de vous proposer une solution parmi les plus complètes du marché des réseaux virtuels privés en 2026, CyberGhost va même encore plus loin avec son parc « NoSpy ».
Le « NoSpy » fonctionne comme n'importe quel serveur, parmi près de 11 500 disponibles, dans l'infrastructure de CyberGhost VPN. Parmi les principales différences, se trouve tout d'abord l'implantation de ces serveurs.
Un certain nombre de ces serveurs, physiques, sont implantés dans divers datacenters délégués à des tiers. Même si l'organisation est fine pour que votre vie privée soit préservée, le parc de serveurs « NoSpy » vous permet d'obtenir un service directement géré par CyberGhost depuis son siège, situé à Bucarest, en Roumanie.
En quoi est-ce une information majeure ? Tout bonnement car la Roumanie est tout simplement l'un des pays les plus respectueux de la vie privée au monde.
Ce pays est hors de toute alliance d'échange d'informations et de surveillance internationale telle que les 9 Eyes, ou 14 Eyes. Tout en appliquant le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), la Roumanie va même encore plus loin avec sa législation nationale pour éviter que vous ne puissiez être tracé.
Plus encore, c'est la garantie, côté infrastructure, de l'emploi d'un matériel premium, géré efficacement par les employés de CyberGhost en personne. Le tout, avec un fonctionnement RAM, des redémarrages réguliers, et un risque particulièrement réduit de toute fuite de données.
La promesse du « NoSpy », c'est aussi l'absence de toute entité tierce, seulement CyberGhost et vous-même.
Un accès aisé : votre connexion est rapide
Pour profiter des serveurs « NoSpy » de CyberGhost, c'est un fonctionnement vraiment simple, en quatre étapes.
Pour la première, rendez-vous dans le menu dédié aux serveurs, matérialisé par le Petit Fantôme de CyberGhost en icône. Ce dernier se trouve en haut, à gauche, de votre écran. Faites dérouler le menu et, parmi les différents onglets, sélectionnez tout bonnement celui consacré aux « serveurs NoSpy ».
La troisième étape consiste à choisir le serveur de votre choix parmi les propositions faites. Vous pouvez vérifier l'emplacement, qui est toujours à Bucarest, en Roumanie.
Le tri est possible entre différents critères, tels que le nom du serveur, sa distance physique de votre appareil, ou encore son classement, par vos soins, parmi vos favoris, ce qui vous permet de gagner du temps par la suite.
Autre point clé, le ping vous indique le temps de réponse du serveur, en millisecondes. Logiquement, plus il est faible, pour le serveur répond vite. Vous pouvez aussi vérifier la charge du serveur, car plus d'internautes y sont connectés, moins il sera dynamique.
Une fois toutes ces étapes rapidement remplies, place à la quatrième et dernière, à savoir la vérification. Adresse IP de substitution roumaine, serveur disponible et efficace, le tour est joué, la connexion peut être lancée.
Votre abonnement à petit prix vous donne accès aux serveurs « NoSpy » de CyberGhost
Quelques cas pratiques où ce service vaut (vraiment) le coup
CyberGhost vous propose une infrastructure des plus solides, avec, notamment, un chiffrement de vos informations de navigation à l'aide de l'algorithme AES-256, de niveau militaire. Le tout, dans un tunnel crypté entre votre appareil et le site Web que vous souhaitez visiter, à l'aide de protocoles tels qu'OpenVPN, IKEv2 et surtout WireGuard.
Pour autant, le serveur « NoSpy » met toutes les chances de votre côté pour, par exemple, contourner une censure et accéder au contenu que vous sollicitez. Cela, y compris pour accéder à vos comptes bancaires depuis un pays particulièrement tenace sur le plan de la surveillance.
En continuité, pour des activités sensibles telles que le journalisme, les enquêtes sont d'autant plus facilitées, et tout en gagnant en sérénité, car votre VPN ne vous trahira pas dans les moments clés.
La diffusion d'informations confidentielles, notamment du côté du militantisme, est aussi optimisée par le choix d'un serveur « NoSpy », même pour des fichiers plus volumineux, grâce à une bande passante illimitée et des débits moyens de 10Gb/s sur les serveurs de CyberGhost VPN.
Vos transactions, notamment à partir de votre crypto-wallet, sont aussi plus sûres, car vos données ne sont pas visibles par des tiers malintentionnés, et vos données d'activité, non conservées par CyberGhost.
Enfin, pour du télétravail à haute confidentialité, y compris l'accès à des serveurs d'entreprise ou de documents sous propriété intellectuelle, les serveurs « NoSpy » sont un choix sérieux.
Astuce d'expert : automatisez le mode « NoSpy » à partir de l'onglet « Smart Rules »
Toujours dans la colonne de gauche de votre interface CyberGhost, vous trouvez, au pied de celle-ci, l'onglet « Smart Rules ». A partir de celui-ci, vous accédez facilement à certaines commandes, comme vous pouvez le voir dans la capture d'écran ci-dessous.
Pour activer une connexion automatique à l'un des serveurs « NoSpy » de CyberGhost, cliquez sur le sous-menu « Règles Cyberghost applicables au lancement ». Ensuite, cliquez sur le bouton « Marche » dans l'onglet « Connecter au démarrage », et pour le choix du serveur, affinez votre sélection sur l'un des serveurs « NoSpy », situés donc en Roumanie.
Ce choix d'automatisation peut aussi se porter sur des applications installées sur votre appareil. Cela peut ainsi être, par exemple, très utile en préalable de chaque connexion à votre portefeuille de cryptomonnaies.
Pour cela, cliquez sur le bouton « Marche » à partir de l'onglet « Lancer une app' », définissez le serveur de votre choix, et le tour est joué.
Pour profiter des serveurs « NoSpy » à petit prix, CyberGhost vous propose une offre d'abonnement à partir de seulement 2,03€/mois.
En quelques mots, cette souscription comprend 2 ans et 4 mois d'abonnement avec une réduction de -83% par rapport au prix de l'abonnement au mois.
Vous retrouvez CyberGhost VPN et ses serveurs « NoSpy » sur 7 appareils simultanément, dont votre ordinateur (Linux, macOS, Windows), votre smartphone (Android, iOS) ou encore de nombreux modèles de Smart TV.
A toutes fins utiles, le service client de CyberGhost, francophone, est joignable aussi bien par chat que par mail, 24/7, et une garantie satisfait ou remboursé de 45 jours est incluse une fois votre achat réalisé.
