Les maisons connectées ont le vent en poupe, et cela peut se comprendre en théorie. Sur le plan de la cybersécurité, la protection de votre foyer a longtemps été déléguée, par principe, à des entreprises de télésurveillance. Et si tel est toujours une possibilité, votre smartphone a pris un relais non négligeable, mais cela n'est pas sans risque.
Il en est de même pour tous ces types d'appareil connecté pouvant filmer tout en étant intégré à votre réseau Internet. Ainsi, du babyphone à la caméra connectée en passant par la sonnette vidéo, le gain de sécurité potentiel existe sur le plan physique, mais du côté du numérique, cela est bien complexe.
En effet, ces appareils dépourvus de protection de cybersécurité, constituent une porte d'entrée de choix pour de potentiels pirates en ligne.
Ainsi, dans cet article, vous en apprendrez davantage sur les enjeux de cybersécurité autour de ces appareils vidéos stars des maisons connectées. Plus encore, grâce à une solution performante telle que CyberGhost VPN, vous découvrirez comment ce réseau virtuel privé peut vous aider à résoudre cette problématique.
Pourquoi votre maison intelligente n'est pas aussi sûre que vous pourriez le penser ?
Hélas, un bon mot de passe ne suffit pas
Avec la consécration des smartphones comme l'appareil tout-en-un, peu de secteurs échappent désormais à une digitalisation des pratiques, et la maison connectée n'est pas en reste.
Soyons honnêtes, il peut être vraiment très pratique de constater qu'oublier de lancer sa machine connectée avant de partir au travail n'est plus un souci.
Un simple tour sur votre application, et vous pouvez facilement paramétrer, grâce à votre connexion Internet, la machine depuis votre lieu d'activité professionnel. Même chose, en théorie, pour la caméra connectée de votre maison.
Grâce à l'application installée sur votre smartphone, vous pouvez facilement jeter un coup d'œil à la moindre alerte. Mais pour autant, même s'il est possible de sécuriser l'accès à votre application par un mot de passe, et éviter ainsi que quelqu'un ne puisse vous espionner à votre insu en cas de vol de votre smartphone, une faille majeure est souvent passée sous silence.
En effet, les caméras connectées fleurissent sur le marché, et pour bon nombre de modèles, à des prix relativement abordables. Mais ce tarif poids plume a quelques désavantages auxquels on ne pense pas forcément, à commencer par l'absence de système de sécurité natif.
En d'autres termes, rares sont les structures qui équipent leurs babyphones, caméras ou autres ampoules connectées de solutions de sécurité adaptées, ou déploient tout bonnement un patch en cas de faille révélée.
Or, et c'est notamment le cas de vos caméras, elles sont prêtes à filmer en permanence pour votre cybersécurité théorique. L'erreur commune consiste donc à penser que votre mot de passe sur l'app' de vidéosurveillance vous suffit… alors que le danger réel réside en l'accès au réseau Internet auxquels vos caméras sont connectées.
Et pour cause, le flux de nombreuses caméras de surveillance pas chères filmant en permanence sont accessibles facilement sur divers sites Internet, tels que Shodan.
Un appareil connecté mal protégé, c'est donc un filon que peuvent exploiter des pirates en ligne pour remonter grâce à votre trafic Internet, à des données pouvant être particulièrement sensibles comme votre carte bancaire.
Ainsi, le seul bon réflexe à avoir est d'opter pour une solution de cyberconfidentialité efficace, prompte à chiffrer votre trafic internet et masquer l'activité de tous les appareils qui sont connectés dessus.
Un VPN performant pour votre routeur est la solution
A défaut de pouvoir protéger directement, par un antivirus par exemple, vos caméras connectées, la clé reste votre la source de votre connexion Internet, à savoir votre box ou votre routeur.
Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il est possible de partir du cœur de l'organisation de votre maison connectée avec un réseau virtuel privé tel que CyberGhost VPN.
Installer un VPN au niveau de votre box ou de votre routeur, c'est la possibilité de chiffrer l'intégralité de votre trafic, de votre ordinateur à votre smartphone… comme de votre babyphone à votre caméra connectée.
Ainsi, même si votre caméra filme en permanence, ce qui est visible sur votre réseau (exemple : « la caméra filme »), n'est pas le plus important (exemple : « grâce au VPN, impossible de voir ce qu'elle filme »). Et cela, pour un tiers malintentionné qui voudrait vous espionner à partir de votre appareil, car de votre côté, votre app' de télésurveillance fonctionne comme d'habitude.
En somme, CyberGhost VPN chiffre votre connexion Internet de bout en bout, le point A étant votre box, le point B étant, par exemple, votre caméra connectée. Et grâce à cela, même en cas de faille de sécurité, votre trafic Internet est illisible.
Pourquoi CyberGhost VPN est l'outil idéal pour sécuriser votre maison ?
Une configuration aisée, une prise en main facilitée
Noté 9,8/10 en conclusion de l'avis indépendant de Clubic, CyberGhost VPN décroche la première du comparatif dédié aux meilleurs réseaux virtuels privés en 2026 pour plusieurs raisons, dont sa dimension intuitive.
Cela, car même si, en théorie, de plus en plus de personnes sont sensibilisées à l'utilisation d'appareils connectés ou encore de logiciels divers, l'usage, en pratique, peut être plus complexe que prévu.
CyberGhost est l'un des rares VPN à vous proposer de nombreux tutoriels simples à suivre pour vous expliquer clairement comment configurer sa solution sur votre routeur. Autre bonne nouvelle, CyberGhost VPN est compatible avec un grand nombre d'entre eux, ce qui n'est pas le cas de tous les réseaux virtuels privés du marché.
En plus de cette compatibilité étendue, CyberGhost VPN a récemment accru les débits de son parc de serveurs pour atteindre une moyenne de 10Gb/s parmi plus de 11 500 serveurs dans pas moins de 100 pays. Or, si votre caméra connectée filme en HD, voire en 4K pour certains modèles, ces débits du VPN sont essentiels pour garantir une bonne fluidité du réseau.
CyberGhost VPN inclut en plus, dans son abonnement, une bande passante illimitée, alors que de nombreux fournisseurs d'accès à internet (FAI) la limite en pratique. Vous pouvez également choisir, parmi les protocoles proposés pour établir votre connexion VPN, WireGuard afin d'obtenir la meilleure combinaison entre sécurité et vitesse.
D'autres fonctionnalités vous sont très utiles dans un contexte de maison connectée protégée, notamment le Kill Switch. De fait, en cas de perte momentanée de votre connexion VPN, CyberGhost coupe les navigations Internet en cours jusqu'à ce que cette connexion soit rétablie. En conséquence, vos caméras ne filment jamais à découvert.
Enfin, et cela reste un point majeur, CyberGhost est l'un des VPN les plus fiables concernant le respect de votre vie privée. En 2025 encore, un audit du cabinet Deloitte certifie que CyberGhost ne conserve aucune donnée relative à votre activité.
Sa ferme politique de non-journalisation, basée sur une législation roumaine hautement respectueuse de votre vie privée et le RGPD, est l'une des plus complètes. En bref, vous avez toutes les clés en main pour une cyberconfidentialité optimisée.
Je protège ma maison connectée en 3 étapes simples
En premier lieu, téléchargez CyberGhost VPN et profitez, pour ces soldes d'hiver 2026, d'un petit prix, à partir de seulement 2,03€/mois, pour un abonnement de 28 mois consécutifs. Vous économisez ainsi -83% par rapport à la souscription mensuelle, avec toutes les fonctionnalités premium de CyberGhost, y compris un accès à son service client francophone, par chat et mail, 24/7.
Ensuite, profitez donc des tutoriels de Clubic, par exemple pour installer CyberGhost sur votre routeur, ou encore, directement sur le site Internet de CyberGhost VPN.
En conclusion, tous les appareils connectés à votre box Internet/routeur profitent de la connexion à CyberGhost VPN, y compris, par exemple, vos consoles de jeu et Smart TV. Cela va donc bien plus loin que les 7 appareils simulantément pris en charge par un abonnement à CyberGhost VPN.
Alors, sautez le pas dès à présent, et au besoin, vous disposez d'une garantie satisfait ou remboursé de 45 jours dans la foulée de votre achat.
