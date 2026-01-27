Il en est de même pour tous ces types d'appareil connecté pouvant filmer tout en étant intégré à votre réseau Internet. Ainsi, du babyphone à la caméra connectée en passant par la sonnette vidéo, le gain de sécurité potentiel existe sur le plan physique, mais du côté du numérique, cela est bien complexe.

En effet, ces appareils dépourvus de protection de cybersécurité, constituent une porte d'entrée de choix pour de potentiels pirates en ligne.

Ainsi, dans cet article, vous en apprendrez davantage sur les enjeux de cybersécurité autour de ces appareils vidéos stars des maisons connectées. Plus encore, grâce à une solution performante telle que CyberGhost VPN, vous découvrirez comment ce réseau virtuel privé peut vous aider à résoudre cette problématique.