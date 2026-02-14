Et pour cause, ExpressVPN passe à la vitesse supérieure pour que l'oubli de vos activités en ligne ne soit plus seulement lié à un logiciel, mais aussi à la conception même de son infrastructure.

Le seul bouton de suppression sur votre navigateur Web ne suffit pas à ce qu'une donnée ne puisse pas être récupérable sur un système de stockage physique. Plus encore, de nombreux intermédiaires peuvent avoir un œil sur ce que vous faites, de votre fournisseur d'accès à internet (FAI) à un réseau virtuel privé peu scrupuleux.

Et pour cause, nous verrons, dans cet article, que de nombreux VPN se prétendent sans journalisation de vos activités, sans pouvoir forcément en fournir une preuve technologique concrète. Aussi, découvrons à présent comment « TrustedServer », la technologie basée à 100% sur la RAM d'ExpressVPN, est enfin une réponse viable au besoin de respect de votre cyberconfidentialité.