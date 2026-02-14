Vous pensez qu'ouvrir un nouvel onglet en choisissant la navigation privée ou qu'une simple suppression de l'historique suffit à ne laisser aucune trace en ligne ? Détrompez-vous, de nombreux éléments sont laissés en route, et sont notamment conservés sur des serveurs, même en cas de processus de suppression manuelle activé de votre côté. Heureusement, avec un réseau virtuel privé aussi novateur qu'ExpressVPN, vous pouvez reprendre en main votre vie privée.
Et pour cause, ExpressVPN passe à la vitesse supérieure pour que l'oubli de vos activités en ligne ne soit plus seulement lié à un logiciel, mais aussi à la conception même de son infrastructure.
Le seul bouton de suppression sur votre navigateur Web ne suffit pas à ce qu'une donnée ne puisse pas être récupérable sur un système de stockage physique. Plus encore, de nombreux intermédiaires peuvent avoir un œil sur ce que vous faites, de votre fournisseur d'accès à internet (FAI) à un réseau virtuel privé peu scrupuleux.
Et pour cause, nous verrons, dans cet article, que de nombreux VPN se prétendent sans journalisation de vos activités, sans pouvoir forcément en fournir une preuve technologique concrète. Aussi, découvrons à présent comment « TrustedServer », la technologie basée à 100% sur la RAM d'ExpressVPN, est enfin une réponse viable au besoin de respect de votre cyberconfidentialité.
Les points forts d'ExpressVPN :
- Architecture en mémoire vive novatrice
- Protocole Lightway rapide
- 10 connexions simultanées incluses
L’obsolescence des serveurs classiques : pourquoi le disque dur est l’ennemi de votre vie privée
Le support physique est bien plus vulnérable que l'on pourrait le penser au premier abord. Et pour cause, de nombreux fournisseurs de réseaux virtuels privés proposent un parc de serveurs plus ou moins étendus, plus ou moins géré directement par leurs soins, plus ou moins équipé de serveurs RAM.
Or, pour la grande majorité d'entre eux, le bilan est contrasté en termes de respect de votre confidentialité relatif à leur infrastructure. De nombreux services VPN s'appuient, en effet, sur des datacenters comportant des serveurs dont le fonctionnement repose, notamment, sur des systèmes de stockage.
Bien évidemment, ces systèmes peuvent être redémarrés, surveillés par leurs équipes ou des tiers supposés de confiance, mais en pratique, il est plus facile qu'on ne le pense de laisser des traces.
Le disque dur, en général, permet de faire fonctionner les applications, le système d'exploitation, plus largement, tout logiciel essentiel au serveur, et des caches système ou autres fichiers temporaires peuvent toujours constituer un filon à exploiter en termes de tracking.
Il est en plus complexe de vérifier que chaque serveur physique, dans un parc parfois composé de plusieurs milliers d'unités, soit parfaitement fonctionnel.
Et sur un plan davantage politique, un parc de serveurs physique composés de disques durs est d'autant plus une cible de choix dans certains Etats. Dans le cadre d'une politique de surveillance de masse, ou pour cibler un individu, le disque dur est potentiellement parfait pour récolter les données recherchés.
Vous le lisez d'ailleurs dans l'actualité tech' chez Clubic, il n'est pas rare qu'un fournisseur VPN cesse de proposer des serveurs physiques dans certains pays à cause de ce risque.
En bref, ExpressVPN a fait un choix simple. Pour réduire au maximum le risque, il faut se passer du support physique de stockage.
TrustedServer : plongée au cœur de la révolution « RAM-only »
En temps normal, une grande majorité des fournisseurs de VPN comprennent des serveurs dont les disques durs enregistrent certaines données jusqu'à ce qu'elles soient remplacées par d'autres ou supprimées.
Avec TrustedServer, ExpressVPN vous propose une technologie novatrice basée à 100% sur la mémoire vive. Plus de disque dur, plus de stockage de données, seulement une exploitation en temps réel.
Pour le fonctionnement de son parc de quelques 3000 serveurs, ExpressVPN charge ainsi la dernière image logicielle disponible pour chacun de ses serveurs, sans besoin d'attendre l'installation d'un nouveau logiciel ou d'une mise à jour par exemple.
Certes, d'autres services proposent un parc de serveurs plus important en termes de volume, mais au moins, ExpressVPN a une maitrise optimisée sur ses 3000 unités, et votre confidentialité en ligne y gagne.
Cela comprend moins de difficulté de maintenance, de besoin de déléguer la gestion des serveurs à des tiers, de se soucier des risques géopolitiques, ou même des attaques potentielles de hackers.
En plus, le fonctionnement de TrustedServer empêche la collecte de tout historique d'activité, ou même de l'usage d'un backdoor par exemple. Au moindre problème, par exemple si un intrus est détecté, ExpressVPN peut donc aisément redémarrer son parc de serveurs. Il ne conserve pas de trace du passé, la RAM est, par essence, une mémoire volatile.
ExpressVPN vous propose donc une impossibilité technique d'enregistrer toute information relative à votre activité, et c'est une excellente nouvelle pour votre objectif de gain concret de confidentialité en ligne.
De la promesse à la preuve : pourquoi cette architecture change tout pour l'utilisateur
Pour en savoir plus sur ExpressVPN, vous pouvez bien évidemment consulter, à votre guise, l'avis de la rédaction de Clubic, élaboré à partir d'un test rigoureusement indépendant.
Mais s'il ne fallait retenir que quelques points clés, les voici. Tout d'abord, la technologie « RAM-only » d'ExpressVPN permet une unification du réseau. Il n'y a plus de partage entre une partie physique et une autre RAM (ou même 100% physique).
Tous les serveurs d'ExpressVPN fonctionnent avec une image logicielle identique ; en cas de problème, une mise à jour globale est déployée au redémarrage, tandis que cela élimine la faille pouvant être causée par une erreur humaine sur un serveur dont le fonctionnement repose sur un disque dur.
Ensuite, le test de réalité est une première valeur sûre. Même en cas de tentative d'intrusion par un tiers, ou tout autre requête, même légale, un serveur RAM n'enregistre rien, et n'a donc aucune donnée à délivrer vous concernant. Chaque redémarrage équivaut à une page blanche.
Enfin, une seconde valeur sûre est permise par les audits indépendants réalisés sur l'infrastructure d'ExpressVPN. Le dernier en date, réalisé par KPMG, et consécutif à un autre audit mené par PwC, atteste du fonctionnement de TrustedServer tel qu'annoncé par ExpressVPN.
Ces audits valent bien mieux que des promesses publicitaires. Et comme ExpressVPN a son siège basé aux Îles Vierges Britanniques, un territoire situé hors des alliances de surveillance à l'échelle internationale, et sans législation locale intrusive, une ferme politique de non-journalisation de vos activités peut être appliquée en continuité.
TrustedServer n'est bien évidemment pas le seul point fort des services proposés par ExpressVPN. Vous retrouvez, entre autres, un protocole très rapide, Lightway, mis au point par la firme elle-même, ainsi que des débits moyens de 10Gb/s sur son infrastructure.
Cela permet de compter sur ExpressVPN pour les besoins les plus divers, par exemple le gaming ou encore le streaming, dans la vie pro, comme perso. Et le tout, sur 10 appareils simultanément minimum, voire davantage selon l'abonnement souscrit, avec l'une des meilleures couvertures multiplateforme du marché.
Une proposition d'abonnement peu onéreuse récompensant la fidélité
Vous pouvez dès à présent vous offrir les services d'ExpressVPN à partir de 2,09€/mois avec sa souscription Basique. Il s'agit d'une campagne promotionnelle spécialement mise en place pour la Saint-Valentin.
En échange d'un abonnement de 2 ans, vous obtenez une réduction de -81% calculée sur le prix de la souscription mensuelle sur une durée comparable.
Au besoin, d'autres possibilités s'offrent à vous, avec notamment plus d'appareils pouvant être simultanément équipés, ainsi que davantage de cybersécurité, tant pour vos mots de passe, que face aux menaces en ligne.
Prenez en compte que la TVA peut s'ajouter aux prix affichés, et qu'un renouvellement automatique, actif par défaut, reste modulable depuis votre compte. 30 jours de garantie satisfait accompagnent votre achat.
ExpressVPN propose un niveau de service de premier plan, avec une architecture basée sur la mémoire vive, son protocole maison Lightway et des protections DNS avancées réunies dans son module de protection avancée. Entre ses très bons débits, la stabilité de ses connexions, la qualité de ses applications et une couverture multiplateforme très large, le service reste l’une des valeurs sûres du marché pour celles et ceux qui cherchent un VPN premium, capable d’encaisser un usage intensif au quotidien, y compris en vidéo. La contrepartie tient surtout à des tarifs plus élevés que la moyenne, qui pourront inciter les profils les plus sensibles au budget à se tourner vers des concurrents moins onéreux.
- Performances très élevées et stables
- Protocole maison Lightway, rapide et bien intégré
- Couverture multiplateforme parmi les plus larges
- Applications simples, soignées et rapides à prendre en main
- Protection avancée et gestionnaire de mots de passe Keys intégrés aux offres les plus complètes
- Prix plus élevés que la moyenne du marché
- Moins de réglages avancés que certains concurrents, notamment sur macOS