Les vacances de février approchent, et quelle que soit votre zone, si vous avez encore besoin de réaliser des réservations, vous pouvez rapidement avoir le sentiment que les prix montent en flèche.

Le fait est qu'il s'agit également d'une réalité. Lorsque vous naviguez en ligne, de nombreux sites Web peuvent se souvenir de votre passé sur leurs prestations. Votre adresse IP peut être reconnue, tandis que les cookies et autres traqueurs en ligne valent de l'or pour ces professionnels.

En plus, en étant géolocalisé en France, votre adresse IP vous classe d'emblée comme une personne au potentiel d'achat plus élevé que la moyenne. De nombreux sites de réservation, que ce soit, par exemple, pour un chalet, un hôtel ou même un vol en avion, adaptent leurs prix en fonction de votre zone géographique.

Cela vaut d'autant plus pour les vacances d'hiver. De fait, la France fait partie des pays où le ski est pratiqué depuis longtemps ; les prix seront d'autant plus élevés que ceux pour celles et ceux se trouvant dans un pays où ce n'est pas le cas.

L'effet de répétition est également scruté avec soin. Par exemple, si vous revenez fréquemment sur une même page de location pour un appartement à la montagne, le site Web peut finir par générer un message d'urgence pour vous inciter à passer à la caisse et sécuriser votre semaine de congés.