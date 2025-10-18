Avant de plier bagage, installez le VPN depuis la France et connectez-vous une première fois. Selon la destination, le service peut être introuvable une fois sur place, censuré ou absent des stores locaux, de même que l’authentification sur place peut échouer pour des raisons obscures.

Ensuite, si le VPN auquel vous avez souscrit le permet, prenez dix minutes pour créer plusieurs profils : un pour le streaming, un pour les paiements, un pour les accès aux portails officiels, un pour le travail si jamais vous comptez ouvrir vos mails de temps en temps. L’objectif est ici de choisir à l’avance les serveurs sur lesquels vous vous connecterez pendant le voyage, pour éviter de changer d’adresse IP à chaque session, multiplier les alertes de sécurité et finir bloqué au pire moment.

Pensez aussi à tester ces serveurs en amont pour vous assurer qu’ils ne sont pas déjà bloqués par les services auxquels vous envisagez de vous connecter une fois à l’étranger. Naturellement, leur statut pourra toujours évoluer, mais si rien ne fonctionne avant le départ, il y a peu de chances que la situation s’arrange une fois sur place.

Enfin, équipez tout ce qui embarque avec vous : smartphone, ordinateur, tablette. Si vous utilisez un routeur de voyage, configurez-y directement le VPN pour que tous vos appareils profitent de la même connexion sécurisée. Pensez simplement à tester cette configuration avant le départ. Installer un VPN sur un routeur suppose de choisir manuellement les serveurs, et donc de s’assurer qu’ils répondent bien aux services dont vous aurez besoin une fois à l’étranger. Gardez aussi des fichiers de configuration OpenVPN ou WireGuard supplémentaires sous le coude en cas de blocage surprise ou de réinstallation forcée.