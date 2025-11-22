S’il fallait encore le rappeler, les grandes périodes commerciales comme le Black Friday servent de laboratoires géants pour les algorithmes de tarification. Les sites de e-commerce, les compagnies aériennes et les plateformes de réservation ajustent leurs prix en continu, en fonction de la demande, des stocks, du contexte concurrentiel et des données qu’ils collectent sur chaque visite. Le but ne consiste pas seulement à écouler des produits, mais à vendre au prix le plus élevé possible sans faire fuir le client.

Dans les grandes lignes, on peut distinguer deux grandes familles de pratiques. D’un côté, la tarification dynamique adapte les prix en fonction de paramètres généraux comme l’heure, le niveau de demande ou la météo pour certains services. De l’autre, une tarification plus personnalisée qui se nourrit directement du comportement en ligne et s’appuie sur des données liées à un individu ou à un appareil, par exemple la localisation, l’historique de navigation, la probabilité de conversion ou le pouvoir d’achat supposé.

Concrètement, un site peut croiser plusieurs signaux pour ajuster un prix au fil de vos visites. L’adresse IP donne une idée du pays, parfois de la ville, et donc du niveau de vie moyen ou des habitudes du marché. Les cookies et l’historique local permettent de repérer si vous consultez la même offre plusieurs fois, si vous avez déjà acheté sur le site ou si vous arrivez depuis un comparateur. Certains acteurs tiennent aussi compte du type d’appareil utilisé, du système d’exploitation ou encore de la langue d’affichage, autant d’indices utiles pour affiner la segmentation. Dans le transport aérien par exemple, la localisation et le marché d’origine influencent bien les prix affichés.

Longtemps associée aux billets d’avion, cette logique s’applique désormais à la réservation d’hébergements, à certains abonnements numériques, à la location de véhicules ou à des produits très demandés pendant le Black Friday.