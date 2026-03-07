En ce début d'année 2026, la sécurité de vos données doit devenir l'une de vos priorités. Il y a quelques semaines seulement, une nouvelle cyberattaque, cette fois à l'encontre de l'éditeur du logiciel MonLogicielMedical, a fait changer de dimension les enjeux associés à votre cybersécurité.
Avec jusqu'à 15 millions de patients potentiellement concernés, cette cyberattaque est l'une des plus importantes en termes de volume en France ces dernières années.
Plus encore, il s'agit de données particulièrement sensibles qui ont été exhumées par les hackers, avec des informations relevant notamment du secret médical.
Aussi, faites le maximum de votre côté pour renforcer votre confidentialité en ligne en assurant vos arrières avec une suite digne de ce nom.
Les alertes se démultiplient, il est temps de vous équiper efficacement
Des fuites de données à répétition, toujours plus graves
Vous le suivez (trop) régulièrement sur Clubic, les exfiltrations d'informations privées par des hackers ont le vent en poupe.
Après l'URSSAF en janvier 2026, et pas moins de 12 millions de personnes concernées, un nouveau palier a été franchi après le piratage des données médicales référencées par plus de 1500 médecins dans toute la France.
Et s'il devient vital de réagir face à cette nouvelle cyberattaque, c'est parce que les pirates en ligne ont eu accès à des informations bien plus sensibles encore que l'adresse mail, ou encore le numéro de téléphone.
Ainsi, des « commentaires » laissés par les professionnels de santé au sujet de leurs patients, contenant, par exemple, une sérologie, ou encore une orientation sexuelle, ont pu être dénichés.
Face à cette menace toujours plus importante, il convient donc d'accroitre votre confidentialité en ligne avec une solution non seulement efficace, mais approuvée comme respectueuse de votre vie privée.
Pourquoi CyberGhost VPN peut-il vraiment m'aider ?
Tout bonnement car ce réseau virtuel privé, à chacune de vos connexions à l'un de ses 11 500 serveurs, vous attribue une adresse IP nouvelle et une géolocalisation de substitution.
Aussi, même les pirates en ligne les plus déterminés peineront à conserver votre trace, et surtout, à associer les bribes de données récoltées à votre activité.
Plus encore, et après avoir une nouvelle fois été audité par le Cabinet Deloitte, CyberGhost VPN est un réseau virtuel privé hautement respectueux de votre cyberconfidentialité.
Basé en Roumanie, CyberGhost profite non seulement du RGPD pour appliquer sa ferme politique de non-journalisation, mais s'appuie également sur une législation roumaine parmi les plus pointues au monde sur le respect de la vie privée.
CyberGhost VPN chiffre votre activité numérique
Voici pourquoi ce réseau virtuel privé est recommandable pour les données sensibles
Lorsque vous vous connectez à CyberGhost VPN, votre réseau virtuel privé établit un tunnel chiffré entre votre appareil et le site Web que vous souhaitez visiter.
Pour cela, vous pouvez choisir entre plusieurs protocoles de pointe, dont WireGuard, pour allier cybersécurité et rapidité. Au sein même de ce tunnel blindé, toutes vos données, notamment votre requête, sont chiffrées à l'aide de l'algorithme AES-256 bits.
Cette norme, dont l'efficience est de niveau militaire, met en déroute efficacement les pirates en ligne ; même s'ils interceptent quelques données cryptées, ils ne parviendront pas à les déchiffrer.
Grâce aux 7 connexions simultanées incluses dans votre abonnement à CyberGhost VPN, vous pouvez aussi bien équiper votre ordinateur personnel que professionnel (Linux, macOS, Windows), votre smartphone (Android, iOS) et divers autres appareils électroniques de la Smart TV au routeur.
En guise de derniers conseils, n'hésitez pas à ajouter l'extension CyberGhost VPN à votre navigateur Web, pour une connexion en un clic.
Enfin, songez à laisser le Kill Switch actif. Cette fonctionnalité bloque votre navigation en cours en cas de perte de votre connexion VPN, jusqu'à son rétablissement. Cela vous prévient ainsi de tout risque de collecte de données à votre insu.
Voici comment profiter de votre service premium qu'est CyberGhost VPN
Pour pleinement optimiser votre cybersécurité au quotidien avec l'un des meilleurs VPN du marché, et votre confidentialité en ligne bien sûr, nous vous recommandons d'opter pour la souscription de longue durée proposée par CyberGhost VPN.
Et pour cause, pour les 28 prochains mois, le prix de votre souscription est à partir de 2,03€/mois, bien loin de la souscription au mois proposée partir de 11,99€, et à renouveler chaque mois (!).
En seulement 5 mois, votre souscription de long terme est donc rentabilisée, et vous profitez en plus de ce tarif poids plume pour les 28 prochains mois grâce à cette réduction de -83%.
Au besoin, pour essayer CyberGhost, vous bénéficiez de l'une des garanties satisfait ou remboursé les plus étendues du marché des services en ligne, avec 45 jours inclus.
Notez, enfin, que la TVA peut s'ajouter à votre abonnement selon l'endroit où vous résidez. Et, par chat comme par mail, le service client de CyberGhost, francophone, répond à vos demandes 24h/24, 7j/7.
- storage11500 serveurs
- language100 pays couverts
- lan7 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 45 jours
- thumb_upAvantage : le moins cher
CyberGhost regroupe toutes les qualités que l'on attend d'un VPN grand public, tant en matière de performances que de sécurité et de fonctionnalités. Son interface graphique moderne et intuitive en fait l'un des services VPN les plus agréables à utiliser au quotidien. Le déploiement de serveurs NoSpy renforce des options de sécurité déjà convaincantes. Ses très bons débits permettent de conserver une lecture vidéo fluide, y compris en haute définition, ce qui en fait un choix confortable pour celles et ceux qui gardent leur VPN activé en permanence.
- Interface graphique fluide
- Performances et rapport qualité-prix
- Serveurs optimisés pour le streaming et le P2P
- Couverture multiplateforme
- Tarif du forfait mensuel élevé
- Gestion des Smart Rules et des options avancées qui peut impressionner les néophytes