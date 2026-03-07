Avec jusqu'à 15 millions de patients potentiellement concernés, cette cyberattaque est l'une des plus importantes en termes de volume en France ces dernières années.

Plus encore, il s'agit de données particulièrement sensibles qui ont été exhumées par les hackers, avec des informations relevant notamment du secret médical.

Aussi, faites le maximum de votre côté pour renforcer votre confidentialité en ligne en assurant vos arrières avec une suite digne de ce nom.