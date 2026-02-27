Ce champ-là, personne ne l'avait anticipé comme vecteur de risque. On y trouve des annotations glaçantes, que certains accueilleront comme des informations de contexte, d'autres comme d'horribles révélations consignées. Par exemple, et sans entrer dans les détails, certains médecins conservent le statut sérologique, l'orientation sexuelle, les antécédents de violences (jusqu'au viol…), et des informations sur la famille entière... Des données vérifiées par nos confrères de France 2, qui ont contacté certaines personnes figurant dans la base, qui ont toutes confirmé leur exactitude. Certaines personnalités politiques de premier plan feraient partie du fichier.