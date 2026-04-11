Parmi toutes les fonctions mises en avant par les fournisseurs, s’il ne fallait en garder qu’une seule, ce serait sans doute celle-là. Le kill switch sert à bloquer toute communication sortante non protégée en cas de déconnexion involontaire du VPN, pour empêcher les données de continuer à circuler en dehors du tunnel sécurisé. Il permet ainsi d’éviter les fuites d’adresse IP, de requêtes DNS et, plus généralement, de trafic.

Car même un VPN bien conçu peut, comme n’importe quel logiciel, subir des défaillances passagères lors d’un changement de réseau, d’une micro-coupure Internet ou du passage d’un serveur à un autre. Le kill switch évite alors que ces incidents, souvent invisibles, exposent une partie des échanges. C’est aussi l’un des premiers réglages à contrôler et à activer, s’il ne l’est pas déjà, dès la première utilisation du VPN.