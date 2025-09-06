Sur le papier, le kill switch est censé couper tout le trafic réseau dès que le tunnel VPN devient indisponible. En pratique, ce n’est pas toujours le cas. D’abord parce que chez certains fournisseurs, il n’est pas activé par défaut. Ensuite parce que son déclenchement peut dépendre du mode de fonctionnement choisi.

Un kill switch peut réagir à une coupure complète du VPN, à une désactivation manuelle ou à une reconnexion qui échoue. Normalement, la réaction est quasi-instantanée, mais il peut toujours y avoir un léger délai entre la perte de connexion et l’activation effective du blocage, ce qui suffit parfois à laisser échapper quelques paquets réseau. Même constat au démarrage de l’appareil, par exemple, lorsque le VPN est configuré pour s’exécuter automatiquement. S’il faut attendre que la connexion au tunnel soit finalisée pour que le kill switch devienne opérationnel, alors les premières requêtes émises par le système ou les applications peuvent circuler librement, sans passer par le VPN.

Enfin, tout dépend de la méthode employée. Un kill switch basé sur le routage modifie les chemins réseau, mais il peut être contourné par une application qui crée ses propres routes ou utilise un autre adaptateur. Seul un kill switch fondé sur des règles de pare-feu garantit un blocage strict, même en cas de dysfonctionnement de l’application VPN. Mais il faut que ces règles couvrent à la fois IPv4 et IPv6, limitent les interfaces autorisées et tiennent bon lorsque la configuration réseau évolue. Passer du Wi-Fi à la 4G ou inversement, ajouter un adaptateur virtuel ou sortir l’appareil de veille sont autant de situations susceptibles de rouvrir brièvement des routes si le client VPN ne réapplique pas ses règles à temps. Et là encore, le trafic peut transiter hors tunnel pendant quelques secondes, sans même que vous en ayez conscience.