La quantité de données qu’un service peut exploiter dépend d’abord des autorisations qu’on lui a accordées. Accès au micro, aux contacts, à la localisation, aux photos, activité en arrière-plan, synchronisation automatique, personnalisation publicitaire, rapports de crash ou association avec d’autres services ont tous un effet direct sur l’ampleur de la collecte. Il faut donc examiner avec attention les permissions demandées à l’installation, puis désactiver tout ce qui peut encore l’être dans les réglages de confidentialité et de suivi de l’application elle-même.

On peut aussi s’aider d’outils tiers, y compris lorsque le VPN lui-même embarque des fonctions capables de filtrer des domaines liés à la publicité, au pistage ou aux malwares. Ces options peuvent déjà couper une partie des communications indésirables vers des régies ou d’autres services tiers connus, mais elles n’arrêtent que ce qu’elles savent identifier, pas l’ensemble des données qu’une application envoie à sa propre infrastructure. Qu’un traqueur tiers soit neutralisé ne dit rien, par exemple, de ce que le service lui-même continue d’observer, de conserver ou d’exploiter en interne.

C’est peut-être, enfin, le moment de s’interroger sur les services auxquels on choisit de confier ses usages. Utiliser la messagerie, le stockage, la suite bureautique et l’agenda d’un même écosystème (à tout hasard… Celui de Google ou de Microsoft) simplifie évidemment les choses à la maison comme au travail, mais laisse aussi circuler des informations d’un service à l’autre dans des proportions qu’on maîtrise mal, et sur lesquelles quelques réglages locaux n’ont qu’une prise limitée.