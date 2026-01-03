Le VPN sur routeur suit une logique différente. Il ne s’installe pas sur chaque appareil, mais au niveau du réseau lui-même. Dans la plupart des cas, il s’agit soit du routeur de la maison configuré en VPN, soit d’un boîtier dédié positionné entre la box ou le modem qui donne accès à Internet et le réseau local. Tout le trafic qui passe par ce routeur, qu’il provienne d’un ordinateur fixe, d’une console de jeu, d’un téléviseur connecté ou d’un objet domotique, emprunte alors le tunnel VPN. Dans les faits, ce n’est pas tant le matériel qui change la donne que l’endroit où le tunnel est établi, à savoir directement à la sortie du réseau local, là où toutes les connexions filent vers Internet. À noter que cette configuration peut aussi servir dans l’autre sens, en créant un accès VPN entrant pour se connecter à distance à son réseau domestique.

Cette approche est surtout intéressante pour les profils qui gèrent un grand nombre d’appareils. Une maison très équipée, un petit bureau ou un local professionnel gagnent à centraliser le chiffrement à un seul endroit. On configure une fois le protocole, les serveurs, les règles de routage, puis l’ensemble du réseau local bénéficie de cette configuration. Sur des routeurs plus évolués que les box grand public, on peut ajouter des fonctions de pare-feu, de segmentation du réseau ou de priorisation du trafic qui permettent d’éviter que la situation ne devienne ingérable quand les équipements connectés se multiplient.

La contrepartie tient dans la mise en place et la maintenance. Configurer un routeur VPN demande de comprendre les notions de firmware, d’interface d’administration, de mises à jour de sécurité et parfois de flash de matériel si l’on veut installer un système alternatif. Ce n’est pas injouable, mais cela suppose une appétence réseau nettement supérieure à celle exigée par un simple abonnement grand public et son application. Et comme tout équipement exposé, un routeur mal entretenu peut vite devenir le maillon faible, surtout si les mises à jour ne sont pas faites en temps et en heure ou si la configuration s’éloigne des réglages par défaut.

Sur le volet vie privée, un routeur VPN ne change pas fondamentalement le modèle de confiance. Si le tunnel pointe vers un fournisseur commercial, ce fournisseur voit théoriquement toujours l’adresse IP du lieu, les horaires et le volume de trafic global, même s’il ne sait pas quel appareil a initié telle ou telle connexion. Le VPN sur routeur apporte donc une réponse essentiellement pratique et organisationnelle. Il simplifie la protection d’un ensemble d’équipements, mais ne règle pas de lui-même la question des métadonnées ni celle du point de confiance central. Il faut aussi compter avec les détails qui fâchent, comme une mauvaise gestion de l’IPv6, certaines applications qui imposent leur propre résolution DNS chiffrée, ou des règles de routage qui laissent filer une partie du trafic hors tunnel si l’architecture n’est pas propre.