Troisième marqueur : le fingerprinting.

Bien que fleurissent de plus en plus de boucliers anti-suivi efficaces, la lutte contre le traitement des empreintes numériques de navigateurs se révèle autrement plus ardue. Pour rappel, le fingerprinting consiste en la collecte de toutes les données techniques délivrées par l’interface de navigation. Cela comprend le fuseau horaire, la version du navigateur, la configuration du navigateur (affichage des barres de favoris, d’outils, d’adresse), les extensions installées, la langue, mais également type d’appareil utilisé pour se connecter à Internet, la résolution de l’écran, la version du système d’exploitation, l’agencement du clavier, les polices de caractères installées, l’état et l’utilisation de la batterie, la présence ou non d’un gyroscope, d’un capteur de proximité, d’une webcam, d’un haut-parleur, d’un micro… Autant d’informations qui font du navigateur de l’internaute une interface unique, permettant d’identifier avec précision un visiteur parmi les autres, même s’il a bloqué les cookies tiers et activé le mode incognito.