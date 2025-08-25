Or, si ces éléments ne suffisent pas à prouver une origine chinoise ou russe des applis, ils montrent très clairement que certaines données peuvent transiter par ces services, qu’elles soient anonymisées ou non, ce qui soulève déjà des inquiétudes. D’autant que les lois locales imposent aux entreprises opérant en Chine ou en Russie de coopérer avec les autorités, y compris pour les services VPN. En Russie, Roskomnadzor va même plus loin en obligeant les fournisseurs à relier leurs serveurs à un système centralisé de filtrage des contenus. Dans un tel contexte, les promesses de no-log sont difficiles à tenir.