La promesse principale des VPN communautaires se résume souvent à une meilleure confidentialité grâce à la décentralisation, mais la réalité est plus subtile.

Lorsque le trafic est chiffré de bout en bout avec HTTPS, le nœud de sortie ne voit pas le contenu des pages, que le VPN soit classique ou communautaire. Il voit néanmoins le nom de domaine, le volume de données et des informations temporelles, comme un serveur VPN traditionnel. Sur ce point, la décentralisation ne change pas la nature des métadonnées exposées, elle change seulement qui y a accès.

Avec un VPN centralisé, vous concentrez cette confiance sur un seul fournisseur, qui peut structurer ses procédures internes, faire auditer ses systèmes et encadrer l’accès aux journaux. Avec un VPN communautaire, cette confiance se retrouve fragmentée. Vous faites confiance à l’application qui orchestre le réseau, à l’équipe qui développe le protocole, aux opérateurs de nœuds qui relaient le trafic, aux éventuels contrats intelligents qui gèrent la rémunération.

Certains services s’inspirent du fonctionnement de Tor et introduisent des circuits avec plusieurs relais afin qu’aucun nœud ne puisse à lui seul relier votre IP d’origine à la destination finale. Les enjeux ne sont pourtant pas les mêmes. Tor repose sur une architecture très étudiée, un ensemble de règles et des années de recherche. Les VPN communautaires reprennent certaines idées de routage en oignon, mais avec des objectifs souvent plus orientés grand public, contournement de restrictions géographiques ou économie collaborative.

La confidentialité n’est donc pas magiquement « améliorée » par la seule décentralisation. Elle dépend du nombre de relais, de la façon dont le trafic est chiffré entre eux, des journaux conservés localement sur les nœuds, du sérieux de l’équipe qui développe le logiciel et du modèle de menace que vous cherchez à contrer.