Dans les faits, le VPN est surtout utile quand vous vous connectez à des réseaux que vous ne contrôlez pas. Le Wi-Fi d’un hôtel, d’un café ou d’un aéroport est bien pratique, mais il repose sur une infrastructure partagée, sur laquelle vous n’avez ni visibilité ni garanties. Dans ce genre de situation, chiffrer le trafic entre votre appareil et le serveur VPN permet de limiter ce qui peut être intercepté localement. Vos données circulent toujours, bien sûr, mais moins directement sous le nez d’éventuels acteurs trop curieux.

Le VPN agit aussi sur l’adresse IP que vous exposez. Ce n’est plus celle de votre connexion Internet, mais celle du serveur VPN, qui sert alors de point de sortie. Les sites que vous consultez récupèrent donc moins d’informations sur votre emplacement ou votre FAI, et certains dispositifs de suivi s’en trouvent perturbés. C’est d’ailleurs l’un des principaux motifs évoqués par celles et ceux qui gardent le VPN actif en permanence, notamment sur smartphone.

En revanche, il faut éviter la confusion classique. Un VPN peut facilement donner un sentiment de fausse sécurité, alors qu’il se contente de sécuriser le trajet des données. Si le tunnel modifie une partie du chemin, il ne rend pas pour autant votre navigation anonyme. Vos comptes continuent de vous identifier, vos cookies ne disparaissent pas, et vos applications savent très bien qui vous êtes. Le VPN brouille un peu les pistes, mais ne réinitialise pas votre identité numérique.

Il ne remplace pas non plus les protections déjà présentes dans la plupart des services. Messageries, banques, plateformes de streaming utilisent déjà des connexions chiffrées, avec un niveau de sécurité suffisant pour empêcher l’interception du contenu en clair. Le VPN ajoute une surcouche utile dans certaines situations, mais il ne transforme pas fondamentalement le niveau de protection global.