« Un VPN, ça ne sert plus à rien, tout est déjà chiffré avec HTTPS ». C’est l’argument numéro un de ses détracteurs, et il n’est pas complètement absurde.

Il y a quelques années encore, une partie du trafic circulait en clair (HTTP), avant que Google ne commence à faire pression sur les éditeurs de contenu. Dès 2014, la firme de Mountain View annonce que le HTTPS devient un critère de classement dans les résultats de son moteur de recherche.

Dans la foulée, Chrome se met à signaler les pages HTTP comme non sécurisées sur les formulaires, avant de généraliser l’avertissement à l’ensemble des sites en 2018 avec l’apparition du label « Non sécurisé » dans la barre d’adresse. Firefox suit la même trajectoire, avec ses propres avertissements, puis un mode HTTPS-Only qui pousse systématiquement vers les versions chiffrées des pages consultées.

Aujourd’hui, la majorité du web repose donc sur des connexions chiffrées, ce qui signifie que les données échangées entre l’appareil et le service distant sont déjà protégées. Dans ces conditions, le VPN n’apporte pas grand-chose de plus à la sécurité des données en transit. Un flux chiffré reste chiffré, qu’il passe ou non par un tunnel.