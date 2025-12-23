Si les mesures visant à interdire le chiffrement dans la loi "Narcotrafic" sont derrière nous, des propositions similaires émergent maintenant dans le projet de loi "Résilience". Combien de marchés européens êtes-vous prêt à quitter pour défendre le chiffrement ? À quel moment la fragmentation du marché devient-elle existentielle pour Signal ?

Martin Bartenberger : Soyons clairs : nous ne regardons pas cela sous l'angle de la "part de marché" ou de "l'expansion géographique". C'est le langage des grandes plateformes de réseaux sociaux et des courtiers en données. Signal est une organisation à but non lucratif ; notre "ligne de fond" est l'intégrité de notre promesse de confidentialité. Et nous savons que si vous compromettez un réseau à un endroit, vous le contaminez pour tout le monde.

Le nom de la loi - qu'il s'agisse de Narcotrafic, Résilience ou autre - est secondaire par rapport à la réalité technique de ce qu'elle exige. Si une loi impose une porte dérobée, ce n'est plus du chiffrement de bout en bout ; elle ajoute un "troisième bout" et c'est simplement un système cassé en attente d'exploitation par les acteurs étatiques et non-étatiques. Il n'existe pas de "terrain d'entente" où vous seriez "largement" chiffré. Vous possédez soit les clés de votre chiffrement, soit vous ne les possédez pas. Si la France, ou toute autre juridiction, nous impose de casser cette architecture fondamentale, nous ne pouvons pas et ne voulons pas nous conformer. Nous partirions. La fragmentation du marché n'est pas existentielle pour Signal - la perte de notre intégrité l'est. Et des centaines de millions de personnes comptent sur Signal pour conserver notre intégrité, souvent dans des contextes de vie ou de mort. Si nous restons et que nous faisons des compromis, nous cessons d'être Signal. Nous préférerions être un outil fonctionnel et sécurisé pour une population mondiale plus réduite qu'un outil compromis pour tout le monde. Bien que nous espérions ne jamais devoir faire ce choix.

Plus de 60% des internautes français utilisent la messagerie chiffrée de bout en bout. Si Chat Control 2.0 ou une législation européenne similaire finissaient par être adoptées en exigeant une analyse côté client, Signal se retirerait-elle donc de l'ensemble du marché de l'UE ? Quelle est votre ligne rouge ?

M.B : La poussée pour l'analyse côté client est effectivement une tentative de transformer chaque smartphone en espion dans nos poches, rendant compte aux gouvernements et aux fournisseurs à but lucratif. Les partisans du "Chat Control" utilisent souvent des tournures marketing sophistiquées pour suggérer que vous pouvez avoir à la fois la vie privée et la surveillance de masse. C'est un mensonge.

Si l'UE - qui se vante souvent du RGPD et des droits numériques - adoptait une législation obligeant l'analyse du contenu privé de nos messages, elle légaliserait effectivement la fin de la vie privée à l'ère numérique. Notre ligne rouge est simple : nous n'affaiblirons jamais le protocole Signal et ne compromettrons jamais la confidentialité sur laquelle des centaines de millions de personnes comptent sur nous pour la maintenir. Nous n'implanterons jamais d'"utilisateurs fantômes" ou d'analyse locale, ou toute autre méthode qui compromettrait nos utilisateurs. Si cela signifie que Signal n'est plus "légal" sur le marché de l'UE, et que l'UE a décidé de rendre la vie privée illégale. Nous ne prendrions pas cette décision à la légère, mais oui, absolument, nous quitterions le marché plutôt que de trahir les personnes qui comptent sur nous pour leur sécurité, notamment les activistes, les journalistes et même les hauts fonctionnaires de l'UE qui utilisent Signal pour faire leur travail en toute sécurité.

Le trafic de Signal en provenance d'Allemagne (19,9%) dépasse celui des États-Unis (17,35%), ce qui suggère que l'Europe est votre marché principal. Avec la Loi sur les marchés numériques de l'UE qui impose l'interopérabilité entre les plateformes de messagerie, Signal fédérera-t-elle avec WhatsApp, Messenger et iMessage - ou refusera-t-elle l'interopérabilité pour protéger votre architecture à connaissance zéro de la contamination par les pratiques de collecte de données de Meta et Apple ?

M.B : Tout d'abord, il est important de clarifier le paysage réglementaire : les mandats d'interopérabilité de la LMD s'appliquent aux "contrôleurs d'accès", les énormes plateformes dominantes comme WhatsApp de Meta ou iMessage d'Apple. Signal ne répond pas à ces seuils et nous ne sommes pas légalement obligés d'être interopérables.

Cependant, même si nous l'étions, l'obstacle technique ne se limite pas au chiffrement du contenu du message ; il y a aussi les métadonnées. Signal est conçu pour en savoir aussi peu que possible sur vous - avec qui vous parlez, quand et à quelle fréquence. Les modèles commerciaux de Meta et Apple sont construits sur l'exact opposé : la collecte de graphes sociaux et de données comportementales. Mettre en place une interopérabilité avec eux nous obligerait à relier notre architecture à connaissance zéro avec leurs systèmes lourdement orientés vers la surveillance. Cette "fuite" de métadonnées contaminerait effectivement l'environnement Signal, et exposerait nos utilisateurs aux pratiques de récolte de données qu'ils ont précisément choisi d'éviter en rejoignant Signal. Nous ne dégraderons pas nos normes de confidentialité. En revanche, si les grandes entreprises technologiques voulaient changer leurs modèles commerciaux et augmenter leurs normes pour correspondre aux nôtres, alors, bien sûr, nous le considérerions volontiers.