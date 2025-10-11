Le Michigan pourrait devenir le premier État américain à bannir complètement la pornographie en ligne. Le 11 septembre 2025, le représentant républicain Josh Schriver a présenté le projet de loi HB 4938, baptisé "Anticorruption of Public Morals Act" (Loi anticorruption de la moralité publique). Cette proposition législative va bien au-delà des mesures habituelles de vérification d'âge adoptées par 21 États américains - et en France depuis la loi SREN du 21 mai 2024. Le Michigan vise une interdiction totale pour tous les internautes, pas seulement les mineurs, mais aussi tous les adultes.

Le texte définit le matériel interdit comme "toute représentation, description ou simulation, qu'elle soit réelle, animée, générée numériquement, écrite ou auditive, d'actes sexuels". Cette formulation englobe non seulement les contenus pornographiques classiques, mais s'étend aux livres érotiques, aux jeux vidéo avec des scènes un peu osées, aux mangas, aux contenus générés par intelligence artificielle, et même aux contenus ASMR érotiques.

La loi inclut dans sa définition d'actes sexuels des pratiques BDSM et le "contenu ASMR érotique autonome de réponse sensorielle, les gémissements ou le contenu vocal sensuel". Reason.com, qui rapporte l'information, explique que sous cette définition, des œuvres comme "50 Nuances de Grey" ou même des films grand public comme "Quand Harry rencontre Sally" pourraient être criminalisés. Le projet ajoute une clause fourre-tout interdisant "tout autre matériel pornographique" conçu "pour exciter ou gratifier sexuellement".

Les sanctions prévues sont particulièrement sévères. Quiconque distribue ce type de contenu encourt jusqu'à 20 ans de prison et 100 000 dollars d'amende. Si plus de 100 éléments de contenu interdit sont impliqués, la peine peut atteindre 25 ans de prison et 125 000 dollars d'amende. Mais ce n'est pas tout : le projet prévoit également d'inscrire les contrevenants au registre des délinquants sexuels.