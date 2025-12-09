Et si les gouvernements pouvaient suivre votre smartphone en continu, au mètre près ?

Les constructeurs, réunis sous la bannière de l'India Cellular & Electronics Association (ICEA), refusent cette modification technique. Apple et Google soulignent qu'aucun autre pays n'impose une telle porte dérobée au niveau du système d'exploitation. Leur argumentaire est simple : créer un canal de localisation permanent expose les utilisateurs, notamment les journalistes, juges ou dirigeants d'entreprise, à des risques de surveillance ciblée en cas de piratage ou d'abus.

Plus inquiétant encore, la demande inclut la suppression des notifications de consentement. Habituellement, lorsqu'un opérateur ou une application interroge votre position, le système l'indique par une icône ou un pop-up. Les opérateurs indiens veulent faire disparaître ces alertes pour ne pas éveiller les soupçons de la personne suivie. Le gouvernement indien doit encore trancher, mais cette requête marque une nouvelle étape dans les tentatives de contrôle numérique, peu de temps après l'abandon d'un projet qui voulait imposer des applications d'État préinstallées.

Étrangement, l'usage du VPN n'est pas totalement interdit en Inde, même si, selon une directive de 2022 portée par le CERT‑In, les fournisseurs qui exploitent des serveurs physiquement en Inde doivent collecter et conserver de nombreuses données sur leurs utilisateurs pendant au moins cinq ans, même après la fermeture du compte. Suite à ces annonces, Proton, ExpressVPN, Surfshark, Hide.me, StrongVPN ou NordVPN avaient annoncé le retrait de leurs serveurs au sein du pays.