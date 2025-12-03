Les smartphones sont un superbe objet pour connecter n'importe quel individu, où qu'il se trouve sur la planète, aux informations sur l'état du monde. Mais il peut aussi être le pire espion de ce même propriétaire, notamment quand les États cherchent à massifier la surveillance en utilisant ce biais.

Dans des pays comme ceux d'Occident, cela passe encore par des moyens discrets. Mais ailleurs dans le monde, on peut préférer l'intégration d'un mouchard potentiel beaucoup plus visible, que ce soit du côté de la Russie avec l'application de messagerie MAX, ou bien aujourd'hui dans une autre nation des BRICS.