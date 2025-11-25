Ne cherchez pas le Play Store ou Instagram ici. Ces appareils, dont le très officiel « Samtaesung 8 », tournent sous une version d'Android si modifiée qu'elle en devient méconnaissable. Imaginez un système où le fond d'écran, la sonnerie et même l'horloge sont verrouillés par l'État. Vous voulez changer l'heure ? Impossible. Vous voulez installer une application ? Il faut se rendre physiquement dans un bureau gouvernemental pour obtenir une validation. C'est un peu comme si votre opérateur devait approuver chacun de vos SMS, mais en pire.

Le plus glaçant reste le clavier. Essayez d'écrire « Corée du Sud », et le téléphone vous corrigera poliment mais fermement, remplaçant vos mots par « État fantoche » ou des astérisques. Le système entier est conçu pour vous empêcher de penser de travers, littéralement.