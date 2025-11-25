Incroyable mais vrai : un vidéaste britannique a réussi l'impensable en se procurant non pas un, mais deux smartphones nord-coréens. Le résultat ? Une plongée fascinante et terrifiante dans un univers numérique parallèle où votre téléphone n'est pas votre ami, mais votre premier surveillant.
Vous pensiez que votre téléphone vous espionnait parce qu'il vous suggère des publicités pour des chaussures après une conversation ? Attendez de voir ce qui se passe au nord du 38e parallèle. Le vidéaste derrière la chaîne MrWhosetheboss, Arun Maini, a mis la main sur le Saint Graal de la tech clandestine : des téléphones tout droit sortis de Pyongyang. Une prouesse rare qui nous offre un billet aller simple pour la dystopie numérique ultime, sans avoir à traverser la frontière la plus militarisée au monde.
Bienvenue dans la matrice de poche
Ne cherchez pas le Play Store ou Instagram ici. Ces appareils, dont le très officiel « Samtaesung 8 », tournent sous une version d'Android si modifiée qu'elle en devient méconnaissable. Imaginez un système où le fond d'écran, la sonnerie et même l'horloge sont verrouillés par l'État. Vous voulez changer l'heure ? Impossible. Vous voulez installer une application ? Il faut se rendre physiquement dans un bureau gouvernemental pour obtenir une validation. C'est un peu comme si votre opérateur devait approuver chacun de vos SMS, mais en pire.
Le plus glaçant reste le clavier. Essayez d'écrire « Corée du Sud », et le téléphone vous corrigera poliment mais fermement, remplaçant vos mots par « État fantoche » ou des astérisques. Le système entier est conçu pour vous empêcher de penser de travers, littéralement.
Big Brother dans votre poche
Mais là où ça devient vraiment orwellien, c'est dans les coulisses. Ces téléphones ne se contentent pas de vous brider : ils vous fliquent. En permanence. Chaque fois que vous ouvrez une application, le système prend une capture d'écran silencieuse. Ces images s'empilent dans un dossier caché, inaccessible pour vous, mais parfaitement lisible pour les autorités lors d'un contrôle inopiné. C'est le journal intime obligatoire que vous ne pouvez pas effacer.
Ajoutez à cela un système de marquage numérique invisible qui « signe » chaque fichier présent sur l'appareil. Vous avez reçu un film étranger via une clé USB (si vous avez réussi le miracle d'en trouver une compatible) ? Le téléphone sait d'où il vient, qui l'a mis là, et probablement qui vous devriez dénoncer.
C'est là toute l'ironie de la situation. La Corée du Nord importe massivement du matériel chinois à bas coût pour moderniser le pays, mais utilise cette technologie pour renforcer sa poigne de fer. Le smartphone, outil de liberté et d'ouverture par excellence chez nous, devient là-bas la laisse numérique la plus sophistiquée jamais conçue. Alors, la prochaine fois que vous pestez contre une mise à jour un peu lente, souvenez-vous : au moins, votre téléphone ne vous dénoncera pas à la police secrète si vous regardez une série étrangère.