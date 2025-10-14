Le cœur du risque tient au fait que l’écran devient une source de fuite. Codes 2FA, fragments de courriels, messages et contenus sensibles affichés par d’autres applications peuvent être reconstruits à partir de signaux latents produits lors du rendu graphique. Même quitter le SMS pour une application d’authentification ne suffit pas si le code s’affiche à l’écran quelques secondes.

Le scénario d’attaque suppose l’installation d’une application malveillante. Mais elle n’a pas besoin de permissions visibles et n’éveille pas de soupçons. Une fois en place, quelques dizaines de secondes peuvent suffire pour récupérer un code d’authentification à usage unique.

« Pixnapping » s’appuie sur un enchaînement de mécanismes système qui forcent l’apparition d’éléments sensibles à l’avant‑plan. L’application espionne mesure ensuite de minuscules variations temporelles liées au rendu graphique, indicateurs précieux de ce qui est affiché.