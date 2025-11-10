Feunoir

Comme affaire similaire j’aurais aussi parler de Samsung répare d'urgence une faille Android exploitée par des pirates ;))

A l’époque de cette actu là mon samsung A55 n’avait pas recu de mise a jour de sécurité et n’en voyait pas, ce matin j’étais sur une sécurité « septembre » et il y avait une mise à jour (que je viens de lui demander de chercher) qui m’a fait passer en SMR 2025 october release 1

A mon avis ce n’est pas forcement limité au format d’image raw DNG car c’est un parser d’image plus varié

Par contre c’est géré un peu légèrement je trouve, ok ils colmatent la brèche donc plus de nouveau smartphone contaminé, mais si ce landfall est devenu autonome il n’en a plus l’utilité une fois installé

J’ai quand même l’impression aussi qu’on a des failles dans les bibliothèques de lecture d’image depuis les débuts de l’informatique, c’est sûrement l’un des trucs ou il faudrait être le plus exigeant (et que les images ne se chargent pas directement si pas dans les contacts)