Pour l’instant, Samsung n’a pas officiellement reconnu le problème ni annoncé de correctif. La solution la plus efficace pour le constructeur coréen serait de modifier en profondeur l'architecture du Dossier sécurisé pour le rendre aussi hermétique que Private Space d’Android 15. Hélas, c'est sans doute impossible via une simple mise à jour OTA. Une telle refonte logicielle n’est pas anodine et pourrait nécessiter une mise à jour majeure, voire une refonte complète de la gestion des profils sous One UI.



En attendant un éventuel correctif de la part de Samsung, des mesures peuvent être prises immédiatement pour limiter les risques :