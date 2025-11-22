Et le système est franchement solide. « Dans mes dossiers, aucun de ces engins n'a pu être ouvert par la police » rapporte une avocate, cité par Le Parisien. Si depuis le temps, les services de police ont développé des solutions pour passer outre la sécurité des messageries chiffrées de bout en bout comme WhatsApp, les appareils dont ils ne connaissent pas le code ou même les services plus spécialisés prisés par les criminels, GrapheneOS apparaît par contre comme un caillou dans leur chaussure.

D'où le message passé par la PJ à travers la police du pays. « Initialement présenté comme étant destiné à des usages légitimes pour protéger les citoyens contre des intrusions sur leur téléphone mobile, notamment pour les journalistes, les chercheurs ou les activistes, GrapheneOS s'est progressivement diffusé auprès d'utilisateurs désirant avant tout échapper à toute forme de collecte ou d'analyse de données de leurs supports par les autorités, y compris dans un cadre judiciaire » explique la PJ.

De quoi provoquer l'ire des équipes de GrapheneOS, qui a répondu à l'article du Parisien par un message cinglant sur X. Critiquant le travail du journaliste, l'équipe a ensuite embrayé sur La France, qui a décidément mauvaise presse chez tous les défenseurs des libertés numériques à travers la planète : « la France est un pays de plus en plus autoritaire, au bord d'une aggravation de la situation. Elle soutient déjà très fortement le projet Chat Control de l'UE. Ses forces de l'ordre fascistes ont clairement une longueur d'avance en diffusant des allégations scandaleuses et mensongères sur les projets open source liés à la confidentialité. Aucune d'entre elles n'est fondée. » C'est Pavel Durov, le patron de Telegram, qui doit aujourd'hui sourire.