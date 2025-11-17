AppCloud est depuis longtemps considéré comme un élément peu apprécié sur les Samsung Galaxy A, M et F et conçu pour proposer des applications tierces à télécharger lors de la configuration d’un nouveau téléphone. Pour Samsung, AppCloud est un programme publicitaire qui lui permet de gagner un peu d'argent avec ces modèles sur lesquels les marges sont faibles.

Mais un nouveau volet s’est ouvert lorsque l’application a refait surface sur le compte X nommé International Cyber Digest, et plus précisément dans un post viral dépassant les 7 millions d’impressions. Ce dernier accuse AppCloud d’être un « spyware israélien impossible à supprimer ». À l’origine de cette accusation : la société derrière l’app, ironSource, un développeur israélien désormais propriété de Unity.

Une ONG libanaise, SMEX, a renforcé les inquiétudes dans une analyse publiée plus tôt cette année. Selon elle, AppCloud pourrait permettre la collecte de données utilisateurs dans des régions où les entreprises israéliennes ne sont normalement pas autorisées à opérer, notamment au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. L’organisation évoque des « implications légales et éthiques sérieuses », surtout en raison des permissions système avancées de l’app.

Le passé d’ironSource n’aide pas à rassurer les utilisateurs : l’entreprise a déjà développé InstallCore, un service de bundling d’apps sur Windows et macOS, souvent considéré comme un programme potentiellement indésirable par plusieurs antivirus.

À ce stade, aucune preuve n’indique qu’AppCloud soit utilisé pour de l’espionnage. Mais sa présence obligatoire et sa résistance à la suppression suffisent à alimenter un climat de méfiance.