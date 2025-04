Le cas dont il est question ici a été identifié par TechCrunch. Dans le détail, nos confrères et consœurs ont analysé le comportement d’une application de surveillance mobile présentée comme un outil de suivi « grand public ». Son nom n’a pas été divulgué, afin d’éviter de lui faire de la publicité, mais on sait qu’elle se cache sous le nom générique « System Settings » et qu’elle utilise l’icône par défaut d’Android pour se fondre dans le décor. Et son fonctionnement a de quoi inquiéter.