Bombing_Basta

Si l’Europe qui a forcé la main de apple ne dit rien là ça sera le bouquet.

En tous cas, si google gagne sa bataille carcérale, tant mieux, peut-être que ça poussera un peu plus de Devs, et d’utilisateurs, vers des systèmes libres, réellement, comme Ubuntu Touch (maintenant qu’enfin mon FP5 est compatible faut vraiment que j’y retourne moi…).

Et il faudrait que l’Europe force nos institutions européennes, publique comme privées (et là je pense aux banques en premier lieu) à fournir des moyens d’utiliser les services publiques ou commerciaux, sans avoir obligatoirement recours à des outils gafam.

Y’a encore deux ans je pouvais payer en ligne avec mon téléphone Ubuntu Touch simplement en validant avec mon téléphone par code sms, maintenant je DOIS passer par l’application avec secur’pass, compatible uniquement avec Android et iOS.

Alors que rien ne les empêche de faire la même chose en utilisant un navigateur internet.

Et comble de la connerie, pour payer sans contact, je dois activer google pay dans l’application de la banque !!! Pourquoi je dois donner mon cul à un gafam pour payer sans contact avec l’application de ma banque ?!?

Je ne veux pas de compte google j’utilise Aurora !

Bref, tout est de pire en pire, de plus en plus verrouillé, sans logique autre que le contrôle des faits et gestes de l’utilisateur, au détriment de l’utilisateur (exemple compte Microsoft et activation en ligne obligatoire pour les dernières versions de 11).